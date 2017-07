Le portier mexicain a été officiellement présenté à la presse ce vendredi à Sclessin.

Les présentations s'enchaînent à Sclessin. Aujourd'hui, c'est au tour de Guillermo "Memo" Ochoa d'être introduit auprès de la presse. Le joueur a lui-même demandé que la conférence soit en français, symbole de sa volonté d'intégration au sein de l'environnement liégeois.

Le portier mexicain ne manque en tout cas pas d'ambition: "Le Standard est un grand club qui a beaucoup d'ambitions. On peut jouer la Ligue des Champions et l'Europa League. C'est pour ça que j'ai fait ce choix."

Un Ochoa qui s'est senti désiré ! "Cette année pré-coupe du monde est importante. J'ai parlé avec le coach, Olivier et le président, j'ai adhéré au projet. Tout est allé très vite entre la fin de la Liga et la Coupe des Confédérations. Le club a attendu car j'avais besoin de temps". Concrètement, que peut-il apporter au groupe des Rouches ? "J'ai de l'expérience et je dois m'en servir sur et en dehors du terrain. Le gardien doit être un leader. Je vais tout donner. Et je me sens en grande forme. Je suis bien mentalement et physiquement. J'ai un contrat de deux ans et j'aime les défis. L'objectif est de terminer le plus haut possible, pourquoi pas le titre."

Avec comme objectif de disputer une quatrième coupe du monde en Russie ? "Je vais jouer ma 4e Coupe du Monde et je suis plus fort aujourd'hui. Ce que la presse mexicaine en pense ? Je me concentre sur ma carrière. Ici, je veux lutter pour des titres" a-t-il encore dit en conférence.

Ci-dessous, le live tweet complet de la conférence de présentation de l'international mexicain.