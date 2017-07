Alors qu’il devrait effectuer ses débuts dimanche à Malines, l’histoire de Guillermo Ochoa, alias Memo , a débuté un samedi matin au cœur de la maison familiale. Ce jour-là, le père de Memo , alors âgé de 10 ans, lui réserve une surprise et l’emmène à l’Académie d’América, un des plus grands clubs du Mexique.

Là-bas, le jeune Ochoa ne prendra pas directement place dans les cages. Son premier match, c’est en pointe qu’il le dispute, avec un but à la clé. Mais, suite à la blessure de son gardien, Ochoa prend place dans le but, qu’il ne quittera plus jamais.

En 2004, à 18 ans, alors qu’il dispute un match de jeunes, Ochoa est remarqué par le coach des pros, un certain Leo Beenhakker, qui lui dira : "Dorénavant, tu fais partie du groupe professionnel."

Sept ans plus tard, après plus de deux cents matchs disputés sous le maillot d’América, Ochoa négocie avec de nombreux clubs européens et passe à côté d’un transfert au PSG. "Mon agent m’avait dit que c’était OK. Le deal était conclu. Mais, d’un coup, il y a eu cette histoire de dopage avec la sélection qui a tout fait capoter", précisait-il à l’époque. Contrôlé positif au clenbuterol au même titre que quatre autres internationaux, Ochoa sera ensuite blanchi et atterrira à Ajaccio. "Quand il est arrivé, on n’a pas senti la déception d’un transfert raté au PSG, que du contraire, Memo s’est directement impliqué et est vite devenu un leader" , se souvient son ancien défenseur, Anthony Lippini.

Sur l’île de beauté , c’était la stupéfaction au moment du transfert. "On ne le connaissait pas bien car on ne s’intéressait pas au foot mexicain. Mais quand on a vu l’ampleur que cela prenait, on a compris qu’on accueillait une star mondiale." Très vite, la folie s’est emparée d’Ajaccio. "Le nombre d’abonnés sur le compte Facebook du club a quadruplé en quelques jours. Les Mexicains venaient même jusqu’en Corse. Pire, un jour, mon oncle a pris un taxi aux USA. Le taximan était mexicain et il avait décelé l’accent de mon oncle car il aimait la Corse. Et pourquoi aimait-il la Corse ? Parce que Memo y jouait. Quand mon oncle lui a dit que j’étais un de ses équipiers, il lui a demandé un selfie. " Humainement, Ochoa a vite fait l’unanimité. "Au-delà du grand gardien, c’est une personne exceptionnelle, gentille et cultivée avec qui on peut parler de tout durant des heures. Malgré sa carrière et l’idole qu’il est dans son pays, il reste simple et humble avec tout le monde." Des propos corroborés par Ricardo Faty, l’ex- Standardman . "Je suis arrivé un an après lui et c’était comme s’il faisait partie des meubles. Il s’exprimait d’ailleurs parfaitement bien en français. Il m’a impressionné par sa simplicité et sa tranquillité."

(...)

