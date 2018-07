C'est la bombe de ce jeudi après-midi.

Le Standard se cherchait un attaquant, il l'a trouvé en la personne d'Orlando Sa qui revient donc au club comme vient de l'annoncer officiellement le Standard ! Il s'agit donc bien d'un transfert définitif.

"Je sens que je rentre à la maison et c'est un bon sentiment !", a déclaré le buteur des Rouches. "J'ai hâte de revoir tous mes amis de Liège, mes coéquipiers et nos fervents supporters. Je remercie spécialement Henan Jianye pour avoir compris mes raisons et ma volonté."