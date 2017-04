Ces dernières semaines, Orlando Sa refusait de commenter ses buts comme ce fut le cas au match aller au stade Roi Baudouin où il avait inscrit un but et délivré une passe décisive. Vendredi soir à Sclessin, le Portugais a livré un match plein et planté sa 16e rose de la saison.

Orlando, on a envie de dire, enfin, après 138 jours d’attente, vous décrochez cette victoire.

"C’est un soulagement car c’était vraiment trop long. Cette fois, on a eu ce qu’on méritait. Ces dernières semaines, il y avait toujours des erreurs en fin de match qui venaient plomber le résultat. Cette fois, il n’en était rien et on a enfin pris les trois points."

C’était important de retrouver le goût du succès.

"Pour la motivation et le sentiment général, très important. Quand tu te lèves tous les matins et que tu penses à la défaite, c’est difficile. Ce samedi, on pourra se lever avec le cœur un peu plus léger. Ces dernières semaines, il y avait toujours un problème en fin de match. Si on n’avait pas commis d’erreur en fin de match, on serait peut-être encore en course pour l’ Europa League ."

Ce 16e but vous fait également du bien ?

"Oui mais je ne suis pas forcément satisfait dans l’ensemble. J’ai réalisé une bonne première période mais après le repos, comme bon nombre de mes coéquipiers, j’étais fatigué. Quoi de plus normal en jouant trois matches en une semaine."

Vous sembliez être plus à l’aise dans ce système.

"Je le préfère de loin à ceux utilités lors des deux derniers matches. Avec de vrais ailiers sur les flancs, je peux rester dans la surface et jouer entre les lignes tout en touchant plus de ballons."

L’ Europa League , vous y croyez toujours ?

"Mathématiquement, c’est possible mais on doit agir en professionnels. Tant que c’est possible, on y croira mais il faut essayer de prendre match par match et essayer de jouer comme on a joué en première période, dans cette tactique, avec les joueurs qui nous ont manqué durant ces dernières semaines, ce sera positif."

À la pause, quel était le sentiment dans le vestiaire ?

"Honnêtement, on s’est regardé et on s’est dit : les gars, on mène 2-0 (rires) . On s’est dit qu’il faut juste garder le contrôle du ballon car nous sommes fatigués. Il fallait être intelligent et on l’a été. On mérite cette victoire. Je suis content pour mes coéquipiers, les fans et la direction. Tout le monde a attendu si longtemps dans un climat pourri. Les connaisseurs savent qu’il y a de la qualité dans ce groupe et on va revenir, on est toujours en vie."