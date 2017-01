Dans A Bola, l'attaquant portugais confirme qu'il restera au moins jusqu'en fin de saison.

Avec un but marqué toutes les 81 minutes en championnat, Orlando Sa est l'attaquant le plus efficace de Jupiler Pro League. Et ses prestations ne laissent pas les clubs indifférents.

"J'ai rencontré la direction du Standard qui m'a fait savoir que des clubs sont intéressés pour ce mercato de janvier", a confirmé l'attaquant dans une grande interview accordée à A Bola. "Mais les dirigeants m'ont aussi dit qu'ils n'accepteraient pas de négocier un éventuel départ avant la fin de la saison."

Cela ne semble pas gêner l'attaquant de 28 ans.

"Au cours de ma carrière, je n'ai pas toujours fait les meilleurs choix. J'ai appris à vivre au jour le jour. Je ne fais pas trop de plans car j'ai constaté que cela ne marchait jamais comme je l'avais imaginé. Mais je pense que le meilleur est à venir."

Dans cette interview, le Standardman loue aussi les qualités de Moussa Dembéle, qu'il a côtoyé à Fulham, et des frères Zewlakow, passés par la Belgique et désormais dirigeants au Legia Varsovie, qui l'ont relancé quand il était perdu à Chypre.