Héros des siens à Waasland-Beveren, Orlando Sa a encore endossé le costume de sauveur dimanche après-midi face à Gand. Mais une fois de plus, son but n’aura pas rapporté trois points. "Ce n’est pas la première fois qu’un de mes buts ne rapporte pas la victoire", regrettait le Portugais qui avait du mal à cacher sa frustration.

Orlando, parlez-nous de ce superbe but.

"Je n’en ai pas envie. Je préfère parler du match à l’issue duquel on méritait bien plus qu’un point. Nous étions les seuls à vouloir l’emporter. Gand a eu la possession mais n’a pas eu d’occasion franche. Les seuls dangers venaient des longs ballons balancés vers leurs grands attaquants. Malheureusement, une fois de plus, on encaisse beaucoup trop facilement. C’était difficile de revenir dans le match et de mettre ce deuxième but. Ce point n’est pas suffisant mais je dois féliciter tout le groupe car on a tout fait pour l’emporter."

Ce n’est pas la première fois que ce scénario se produit.

"Non. On a joué un très bon match avec un super état d’esprit. Ce but en début de seconde période a fait mal. On était perdu durant dix, quinze minutes après l’égalisation. Par la suite, on a eu la bonne réaction, on a contrôlé le match et on a eu les occasions pour l’emporter mais ce n’était pas assez. J’ai un mauvais sentiment à l’issue de ce match."

Pourquoi ne pas avoir affiché cet état d’esprit dès le début ?

"Je ne sais pas mais si nous avions débuté la compétition avec ce groupe et surtout avec cette mentalité, on n’en serait peut-être pas là. Beaucoup de choses ont changé au Standard mais si nous avions joué comme ça depuis le début, je suis certain qu’on n’en serait pas là."

Ce n’est pas la première fois que vous dressez ce constat.

"Je sais. On parle chaque semaine pour dire les mêmes choses. Je suis fatigué de trouver des explications. Je ne voulais pas venir vous parler car le discours est le même match après match. Tout ce que je sais, c’est qu’on se bat depuis des semaines, qu’on joue bien, qu’on se crée des occasions. On mène même souvent puis, sans comprendre pourquoi, on prend ces buts facilement évitables. Pour nous, les attaquants, c’est difficile. On a parfois l’impression qu’on doit marquer trois fois pour l’emporter. On a souvent contrôlé, même mieux joué que ce dimanche, mais on concédait toujours trop facilement un but qui nous faisait perdre des points."

Le top 6 s’éloigne de plus en plus, quelle doit être votre ambition pour cette fin de saison ?

"On doit prouver, à chaque match, qu’on mérite de porter ce maillot. On doit se donner jusqu’au bout. On joue dans un superbe club avec des supporters extraordinaires. On doit les respecter et ce, peu importe que nous soyons en PO1 ou non."





Charleroi-Standard: "On mérite les trois points"

La décision de la Cour belge d’arbitrage pour le Sport (CBAS), concernant l’appel du Standard dans l’affaire Charleroi-Standard, doit tomber ce lund.

Si la décision la plus plausible est la confirmation de la décision de la Chambre extraordinaire de la Commission des Litiges (non-attribution des points et huis clos pour le Standard), deux rumeurs plus favorables aux Rouches circulent : la première, c’est que le match ne serait pas rejoué et que le Standard recevrait les trois points. Selon la seconde, la CBAS aurait décidé de faire rejouer le match.

Aucune de ses deux informations n’ont été confirmées. Mais on sera rapidement fixé dans ce dossier.

De leur côté, les Standardmen sont unanimes : ils méritaient bien les trois points. "Tout le monde sait que nous devions l’emporter ce soir-là", commentait Orlando Sa. "Mais nous n’avons pas la main dans ce dossier alors concentrons-nous sur la réception de Malines."

Jean-François Gillet, lui aussi, espérait une décision favorable. "Cela serait normal que ces trois points nous soient restitués. Cela a été un épisode négatif dans notre saison mais cela ne peut pas servir d’excuse."

Collins Fai, lui, se voulait davantage fataliste. "La décision de la CBA ? On compte juste sur les matches qu’on doit jouer. Ça, c’est administratif et on ne peut rien y faire."