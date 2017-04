Auteur de son 16e but de la saison, Orlando Sa avait enfin le sourire à la fin du match.

"C’était important de retrouver le goût de la victoire pour la motivation et le sentiment général. Quand tu te lèves tous les matins et que tu penses à la défaite, c’est difficile. Ce samedi, on pourra se lever avec le cœur un peu plus léger." Le Portugais était tout de même déçu par son rendement. "Je suis heureux pour ce but mais j’aurais pu faire mieux. Mais la fatigue se faisait ressentir avec trois matches en une semaine." Désormais, Orlando Sa veut bien terminer. "Mathématiquement, c’est encore jouable mais on veut prendre match après match. On a montré qu’on était toujours en vie."





Déom: "J’essaye de saisir ma chance"

Jérôme Déom savoure pleinement la chance qu’il reçoit durant ces playoffs 2.

Si nonante pour cent du noyau aurait préféré se mêler à la lutte pour le titre, il y en a un qui profite pleinement des playoffs 2 pour saisir sa chance au cœur de la ligne médiane. Jérôme Déom a disputé les six premières rencontres de la compétition, dont trois comme titulaire. Vendredi soir, il a franchi un nouveau palier en étant désigné, pour la première fois, pour parler aux médias. "J’ai l’occasion d’enchaîner les minutes de jeu et j’essaye de montrer un maximum mes qualités pour gagner une place plus importante dans le noyau la saison prochaine", disait-il, encore assez timide face à un nouvel exercice pour lui.

Ses prestations sont bonnes, mais encore un petit peu noircies par des erreurs de précision, guidées par une envie de trop bien faire. "Lors de ma première apparition, au Lierse, il fallait que je trouve mes marques mais je pense que mes deux dernières titularisations étaient plus convaincantes. Il faut que je continue sur ce rythme", poursuivait le médian.

Pur produit de l’Académie Robert Louis-Dreyfus, Jérôme Déom, du haut de ses dix-huit ans, symbolise la politique que souhaite mener Bruno Venanzi (voir en page suivante). "Je sens que le club compte sur moi, sinon je n’aurais pas reçu ma chance durant les dernières semaines. Je sens également que mes équipiers tentent de m’aider un maximum. Eyong Enoh, même s’il est blessé, me donne beaucoup de conseils. C’est précieux de la part de quelqu’un qui a si une grosse carrière. Il y a aussi Jonathan (Legear) qui est présent pour moi. Je me sens de mieux en mieux dans ce noyau, et je pense que mes prestations actuelles m’aident à gagner ma place. Mes parents m’aident aussi à bien garder les pieds sur terre."

Le public l’encourage également. Cela s’est traduit par de chaleureux applaudissements à sa sortie. "J’ai apprécié cette attention. Cela prouve que j’ai livré une bonne prestation. Jouer dans ce stade, même s’il n’est pas plein, procure beaucoup d’émotions."

Sclessin semble avoir adopté le petit Ardennais, surnommé Zizou. Par contre, Jérôme Déom va encore devoir revoir ses livres d’histoire. À la question de savoir s’il connaissait un autre Ardennais qui avait porté le maillot liégeois, il a hésité. "Si vous me dites son nom, je le reconnaîtrai. Michel Renquin ? Bien entendu ! Il est très populaire chez nous."