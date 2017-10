Après avoir passé du temps en tribune, suite à sa suspension et à sa blessure, et sur le banc, Orlando Sa retrouvait le onze de base face à Courtrai. "Cela m’a fait du bien" , précisait le Portugais, qui affichait un large sourire.

Décisif à deux reprises, le buteur portugais, qui en est désormais à vingt buts, soit un de moins que le meilleur buteur portugais du Standard, Conceição et ses vingt et un buts, n’est pourtant pas dans la meilleure passe de sa carrière.

"Je ne suis pas encore au top de ma condition", reconnaissait-il. "Après septante minutes, je commençais déjà à sentir la fatigue. C’est compréhensible puisque je sors d’une période de quatre à cinq semaines durant laquelle je n’ai pas joué plus de dix ou quinze minutes par match. Désormais, je dois juste continuer à travailler pour revenir au top ."

Pour la première fois depuis très longtemps, le Standard a enfin affiché du beau jeu, surtout en première période. C’était également l’avis d’Orlando Sa.

"Au-delà des trois points, qui nous font un bien fou, à nous comme aux supporters, c’est la manière qui m’enchante. On a joué un bon football et l’on a contrôlé le match, même lorsque nous étions menés, on avait le sentiment que l’on allait revenir et passer devant. On a confiance, on s’entraide et l’on affiche une bonne mentalité. On a enfin reçu ce que l’on méritait depuis longtemps. Je suis certain que l’on va encore s’améliorer. Il faut réitérer ce genre de performance."