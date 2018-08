L'attaquant du Standard veut avant tout éviter les douleurs





Arrivé au Standard le 17 août, Obbi Oulare a été présenté en ce début d'après-midi à l'Académie Robert Louis-Dreyfus. En revalidation suite à une opération à la hanche, le grand attaquant belge espère bientôt retrouver le terrain. "Je suis dans la dernière phase de ma revalidation", lance-t-il. "Je n'ai pas encore repris avec le groupe mais je m'entraîne sur terrain avec les kinés. J'ai déjà frappé dans le ballon, couru, réalisé des changements de direction, le tout sans ressentir la moindre douleur." Quand on lui demande s'il s'est fixé une date de retour, Obbi Oulare rétorque avec sagesse. "J'ai connu beaucoup de galères que mon opération est venue solutionner. Je dois avant tout revenir sans la moindre douleur. Cela faisait sept ans que, tous les matins, j'avais mal à la hanche en me levant. Aujourd'hui, cette douleur a disparu. J'ai souvent été blessé à la jambe droite et mes blessures venaient toutes de ce déséquilibre au niveau de la hanche, déséquilibre qui est maintenant comblé. Quant à une date de retour, je ne peux vous en donner une. J'espère que ce sera pour 2018. Je suis dans les temps et je me sens très bien."





Quant aux premiers contacts avec le Standard, Obbi Oulare concède qu'ils remontent au moins de juin. "J'avais lu dans la presse que mon nom circulait mais je n'osais y croire vu ma situation. Quand j'ai vu le nom de Michel Preud'homme s'afficher sur mon téléphone, j'étais très content. Il m'a demandé si j'étais prêt et si j'avais envie de retravailler avec lui. J'ai évidemment répondu oui. Je suis très heureux d'être ici." Obbi Oulare a opté pour le numéro 17 et il y a une raison. "Je suis arrivé au Standard le 17 août et ma fille est né un 17, cela s'imposait", souriait-il.