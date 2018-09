Michel Preud’homme a tenu à réagir aux commentaires et analyses qui ont suivi la défaite à Anderlecht. Il n’a pas apprécié tout ce qui a été dit à propos de son équipe.

"J’essaye d’être ouvert dans la discussion. Je vous ai expliqué les problèmes que nous pouvions rencontrer mais je me rends compte que tout cela est mal utilisé ou transformé. Notamment au niveau de la préparation physique. Je désirais collaborer avec une presse francophone qui a envie que les clubs francophones se portent bien mais je m’en tiendrai au minimum."

Il a expliqué n’avoir jamais eu l’intention de critiquer Ricardo Sa Pinto ou ne pas avoir compris qu’on avait taxé son onze de base de "défensif". Pourtant, les commentaires n’avaient pas été si négatifs pour une équipe qui n’a plus gagné un match depuis un mois.

Le point sur les blessés:

Oulare attendu dès la semaine prochaine

Obbi Oulare poursuit son travail individuel et devrait reprendre les séances collectives dès la semaine prochaine. Son retour se précise donc de plus en plus.

Miangue touché aux ischios

Senna Miangue est forfait pour le match de Coupe. Le gaucher travaille individuellement à cause d’une douleur aux ischios.

Samuel Bastien reprend dès ce mercredi

Samuel Bastien reprendra les entraînements ce mercredi, en compagnie de ceux qui ne figurent pas dans la sélection pour le match contre Knokke. Par ailleurs, Paul-José Mpoku a repris les entraînements normalement.