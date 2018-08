Paul-José Mpoku rêvait de Chelsea et du PAOK, il souhaite passer l'hiver européen.

Quelques minutes après le tirage au sort des groupes de l'Europa League, Paul-José Mpoku a donné son impression sur les adversaires du Standard, Séville, Krasnodar et Akhisarspor. "Je souhaitais tomber sur Chelsea ou encore le PAOK mais Séville, c'est pas mal déjà. C'est un gros morceau qu'on avait déjà rencontré." En 2014, le Congolais avait d'ailleurs inscrit un but à Séville. "Sur coup-franc dévié. Ce sera compliqué mais, au final, on peut rêver de la qualification."

Paul-José Mpoku traduit le sentiment de tout le groupe. "Évidemment, on veut tout faire pour passer l'hiver européen. Je ne connais pas bien Krasnodar et Akhisarspor mais je sais que ce sera chaud." Pour prendre des renseignements sur le club turc, Mpoku pourra compter sur les conseils d'un ancien équipier. "Geoffrey Mujangi Bia? Ah oui, c'est vrai qu'il y a joué. Il pourra me donner quelques tuyaux. Comme je l'ai dit, c'est faisable mais ce sera à nous de bien préparer ces rencontres pour être prêts au bon moment."

Quelques heures avant le début du tirage, les Standardmen avaient exposé leurs souhaits sur leur compte twitter.

Tous les joueurs souhaitaient tirer un gros poisson comme Chelsea. "Séville, c'en est déjà un. Si on veut encore des affiches, on devra passer la phase de poules."