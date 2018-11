En décembre dernier, les images consécutives à l’exclusion d’Uche Agbo sur la pelouse de Courtrai avaient heurté l’opinion générale. Plusieurs supporters locaux avaient cru opportun de mimer des singes lorsque le Nigérian regagnait le vestiaire, sans que le club soit sanctionné par la suite. Onze mois plus tard, ce même public a décidé de se faire remarquer de la même (et triste) manière.

Cela a commencé, lorsque Uche Agbo est monté au jeu, avec quelques sifflets venus de la tribune principale. Comme pour signaler au milieu de terrain que personne ne l’avait oublié. Mais c’est surtout après le coup de sifflet final que des comportements totalement inexcusables ont été relevés.

Plusieurs membres du personnel du Standard ont remarqué que les fans avaient, encore une fois, fait des gestes de singe au moment où Christian Luyindama et Paul-José Mpoku, notamment, regagnaient le vestiaire, situé juste en dessous de la tribune du kop flandrien. "C’est tout le temps la même chose quand on vient ici. Cela ne m’étonne même plus de ces personnes-là. Mais ça ne me touche pas, je suis fort" , déplorait le deuxième buteur de l’après-midi. " Ils faisaient des gestes de singe, mais c’est dommage qu’ils ne le fassent pas en face de nous. Je serais curieux de voir s’ils le feraient encore. J’ai voulu aller les trouver mais on m’a conseillé de ne pas le faire. Ce qui est dommage, c’est que ce genre de comportement va continuer tant que les gens au-dessus (NdlR : la Fédération) ne font rien."

Bien entendu, il ne faut pas faire de généralités et ce type de comportement honteux ne concerne que quelques allumés qui n’ont pas leur place dans un stade de football. Et nulle part ailleurs, d’ailleurs. "C’est toujours tendu à Courtrai. Il y a beaucoup de provocation, mais nous ne sommes pas tombés dans le piège, contrairement à la saison dernière. Je suis content d’avoir gagné ici et je suis content que ces supporters aient bien ramassé (sic). Bien fait pour eux" , terminait Paul-José Mpoku.

Il n’y a plus qu’à espérer que les images des caméras permettent d’identifier ces énergumènes et que de vraies sanctions suivent. Sans cela, on risque encore de les voir année après année…

"Pas le meilleur foot mais je m’en fous"

Cela fait trois semaines que Paul-José Mpoku attendait une titularisation, lui qui a accumulé deux blessures depuis le déplacement à Mouscron. Mais son impact s’est immédiatement fait sentir avec une implication directe sur les deux buts. "Pas mal pour un retour", souriait-il après le match.

Il n’était donc pas étonnant que Michel Preud’homme le relance rapidement dans le onze de base. "Il a quelque chose de spécial et c’est quelqu’un de très important pour l’équipe. Nous mettons un schéma en place mais il est capable d’en sortir intelligemment pour apporter des solutions", confirmait le coach.

Mais l’international congolais, qui a demandé à son sélectionneur de souffler durant la trêve internationale, préférait se concentrer sur les trois points. "On n’a pas vu le meilleur football du Standard mais honnêtement, je m’en fous complètement. On revient à hauteur du top 6 et, maintenant, on veut y être jusqu’à la fin de la phase classique. Et je suis certain que nous allons le faire, analysait-il. C’est vrai que la régularité est notre problème, mais nous y travaillons. Nous avons les valeurs du club. Parfois, nous les montrons, parfois pas. Pourquoi ? Ça, je ne saurais pas le dire…"