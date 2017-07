À bientôt 30 ans (le 1er août), Sébastien Pocognoli est revenu à ses premières amours en signant pour trois ans au Standard. Le Liégeois nous livre les raisons de ce "choix du cœur".

Sébastien, quelles sont vos premières impressions ?

"Que je vois plus l’Académie que la maison. (rires) Tant mieux, cela veut dire que l’on bosse bien et sur des concepts qui représentent bien le Standard."

Par exemple ?

"Aller vers l’avant et presser l’adversaire, ce qui, en tant que Liégeois formé au Standard, me convient parfaitement."

En quoi cette préparation est-elle différente de celles que vous avez connues ?

"Il y a une grosse intensité, car l’on travaille beaucoup le pressing. C’est ce qui demande la plus grande débauche d’énergie. Si ça rentre dans la tête de tout le monde, on peut mettre pas mal d’équipes en péril cette saison."

Comment décririez-vous le style de Ricardo Sa Pinto ?

"Ce qui le caractérise avant tout, c’est sa grinta . Il a soif de victoires et déteste perdre. C’est ce qu’il faut retrouver au Standard et ne plus accepter la défaite aussi facilement que la saison dernière."

Que pensez-vous du groupe ?

"Il y a de la qualité et c’est incompréhensible que le Standard se soit retrouvé aussi mal en point la saison dernière. Il faut regagner de la confiance. Moi je viens avec une tête fraîche par rapport à ce qui s’est passé la saison dernière et si cela peut aider les joueurs qui ont perdu confiance à la retrouver, c’est parfait."

Que devez-vous, avec Mpoku, apporter au vestiaire ?

"On est surtout des enfants du club. On sait donc quelle attitude adopter, car on a été formés dans le moule Standard. Notre rôle est important, comme pour l’accueil des jeunes qui arrivent dans l’équipe. Je n’aurais pas souhaité être l’un d’entre eux la saison dernière avec un tel manque de stabilité. Avec les anciens comme Régi , Polo , Jona , Jean-François et moi, on doit les stimuler et leur dire que le futur du club, c’est eux."

Le Standard avait-il perdu son âme ?

"À partir du moment où la culture de la gagne se perd, oui. Mais maintenant, il y a une belle ligne conductrice qui est tracée. D’ailleurs, sans elle, je ne serais pas revenu. Ce qui est sûr, c’est que quand on est joueur du standard, on doit servir son club, pas l’inverse. "

Sentez-vous encore les stigmates de la saison dernière ?

"Je ne vis pas avec le passé et le club doit en faire de même. On a un staff bien en place avec des idées qui vont plaire aux supporters. On positive et on pense à faire une bonne saison."

Vous décomptez les jours avant de retrouver Sclessin ?

"Bien entendu. J’ai passé d’excellents moments lors de mon premier passage. J’ai quitté le Standard il y a plus de quatre ans, mais c’est comme si je n’étais jamais parti. Je me réjouis de retrouver les supporters. Je sens déjà un engouement positif par rapport aux transferts et au staff."