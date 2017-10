Cent cinquante-six secondes. Deux minutes trente-six : voilà le temps qui sépare le coup de sifflet de Luc Wouters désignant le point de penalty de celui qui le voit adresser à Sébastien Pocognoli un second carton jaune, synonyme d’exclusion. Pendant ces deux minutes trente et une, Liégeois et Courtraisiens sont passés par toutes les émotions.

Sur le banc de touche, Duje Cop était prêt à monter au jeu en remplacement de Carlinhos tandis que Mpoku, lui, s’apprêtait à botter le penalty. Directement, Edmilson et Orlando Sa entamaient une négociation avec Mpoku, négociation dont le Portugais sortait vainqueur. "La hiérarchie est claire : Orlando devait le tirer, mais on avait tous les trois envie de marquer", assurait Edmilson.

Mais deux minutes plus tard, Duje Cop était retourné à l’échauffement, laissant sa place à Collins Fai qui croisait également la route de Pocognoli, exclu. L’arbitrage vidéo revenait, une nouvelle fois, au centre des débats.

Du point de vue du règlement, si le corps arbitral estime que Pocognoli est coupable d’une simulation, la seconde jaune est logique. Mais s’agissait-il vraiment d’une simulation ? Plusieurs ralentis différents ne permettent pas à toute l’assemblée de tomber d’accord. "Sans l’arbitrage vidéo, j’inscris sans doute un triplé, on l’emporte 4-1 et on termine à onze contre dix", précisait Orlando Sa.

Le Portugais évoquait, à chaud, son ressenti quant à cette nouvelle technologie. "Ce n’est que mon avis, et j’espère que je ne serai pas suspendu pour avoir dit ça, mais si la Belgique veut bien utiliser l’arbitrage vidéo, il faut le roder dans des divisions inférieures car, pour le moment, le système n’est pas optimal. Avec tout le respect que j’ai pour les arbitres et la Fédération, cela renvoie une image d’amateurisme. Cela prend énormément de temps, les décisions ne sont pas les mêmes pour les deux camps. Pour ce qui est de la phase, je ne peux me prononcer car… je n’ai pas vu la vidéo."

De son côté, Ricardo Sa Pinto affichait une totale confiance en son capitaine. " Poco n’est pas un comédien. Il dit qu’il a senti un contact. OK, je suis d’accord, cela ne méritait pas un penalty. Mais cela ne méritait pas non plus une deuxième jaune. Je crois mon capitaine, ce n’était pas une simulation."