C’était dans l’air et Ricardo Sa Pinto l’a confirmé vendredi lors de la conférence de presse en vue du déplacement à Malines : Sébastien Pocognoli est le nouveau capitaine du Standard !

"C’est un honneur en tant que Liégeois d’être capitaine du Standard de Liège, mon club formateur. C’est une belle responsabilité", commente Poco. "Mais cela ne va pas changer grand-chose par rapport à mon investissement pour le club. Je vais essayer d’avoir la meilleure relation entre le vestiaire et le coach. Pour le reste, je vais continuer comme je l’ai toujours fait : donner tout, motiver mes coéquipiers, etc. C’est une belle responsabilité et j’espère être associé à une équipe qui gagne."

La saison passée, la mentalité du vestiaire a été pointée du doigt. Votre avis sur la mentalité actuelle ?

"On va penser que je parle déjà comme un capitaine, positivement, mais c’est la réalité : je trouve que le vestiaire est très positif, très sain, très motivé, très à l’écoute… Beaucoup de joueurs ont hâte de retrouver le terrain avec une soif de revanche. La confiance doit revenir et j’espère que les victoires vont y contribuer. C’est une bonne chose d’avoir un groupe plus restreint car ce n’est pas évident d’avoir un état d’esprit positif quand tu as 40 joueurs, surtout quand les résultats négatifs s’enchaînent."

Durant les matches amicaux, vous sembliez très chaud. Lors d’explications avec des adversaires notamment.

"J’ai toujours été un peu comme ça. Il faut se faire respecter. Je pense que c’est ce qui a un peu manqué ces deux dernières années. Bien sûr, il faut rester dans les limites et rester correct avec les adversaires et les arbitres."

Comment vous sentez-vous physiquement ?

"Je me sens prêt. Je suis content d’avoir pu la faire sans pépins physiques et d’avoir terminé par deux fois 90 minutes. Maintenant, les choses sérieuses commencent et on est tous prêts."

Ce sera important de prendre un bon départ à Malines pour confirmer le renouveau après une saison catastrophique.

"Je pense que la saison passée, le vestiaire l’a oubliée. C’était le mot d’ordre quand on a eu le meeting avec le coach et entre nous, les joueurs. Il faut oublier les deux années passées. Bien sûr, recommencer la saison par une victoire faciliterait la réception de Genk et ainsi de suite."





Première fois en match officiel

Le back gauche a déjà porté le brassard rouche quatre fois, mais c’était en amical.

Ce dimanche, Sébastien Pocognoli sera capitaine du Standard pour la première fois en match officiel. Il l’a déjà été à quatre reprises mais c’était à chaque fois lors de rencontres amicales. Le premier coach à lui avoir donné le brassard, c’est Ron Jans. C’était il y a cinq ans, quasi jour pour jour, le 19 juillet 2012, contre Tirlemont. Il avait encore été capitaine contre Wolfsburg la même saison mais sous les ordres de Mircea Rednic. Les deux fois suivantes, c’était lors de la préparation de cette saison-ci, contre Lens et Metz.

Ricardo Sa Pinto a donc décidé de le confirmer dans ce rôle pour le premier match de la saison.

"J’ai la chance d’avoir plusieurs possibilités et il fallait que je fasse un choix", explique le coach portugais. "Mais cela n’a posé aucun problème avec personne. Les autres joueurs qui forment le conseil (voir ci-dessous) sont aussi susceptibles de porter le brassard."

Quelles sont les attentes du coach vis-à-vis de son capitaine ? "Professionnalisme, sérieux, travail… Il doit savoir motiver les autres, fédérer le groupe, être en accord avec les objectifs du club, qu’il joue ou non. C’est aussi le relais du coach sur le terrain."





Memo Ochoa bientôt au conseil

Si Pocognoli est désigné capitaine principal, d’autres joueurs sont susceptibles de porter le brassard cette saison. Les autres capitaines sont Mpoku, Scholz et Goreux. À ces quatre joueurs, on peut ajouter Gillet et Leagear pour obtenir le conseil des joueurs. "Ochoa va certainement l’intégrer aussi. C’est un joueur expérimenté, qui est capitaine du Mexique. Je parle beaucoup avec lui. Il a certainement une vision intéressante pour nous faire évoluer."