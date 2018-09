Titularisé en l’absence de Collins Fai, Sébastien Pocognoli a réalisé un match plein pour son retour dans le onze de base. Le capitaine des Rouches aurait juste souhaité une issue plus favorable. "C’est douloureux de perdre de la sorte."

Sébastien, c’est frustrant de s’incliner en fin de match ?

"C’est surtout la manière dont nous perdons sur deux phases arrêtées qui me dérange. Cela camoufle la belle prestation du groupe et sa bonne réaction après la défaite à Séville. On avait bien respecté les consignes tactiques, ce qui a empêché Anderlecht de développer son jeu."

D’autant que ce match est perdu stupidement.

"Ce qui est surtout stupide, c’est de ne pas tenir son homme sur une phase arrêtée à la dernière minute. Anderlecht poussait mais nous n’étions pas sous eau."

Le coach a quitté le terrain après le deuxième but. Il était furax.

"Je le comprends. Il n’a pas beaucoup parlé. Il y a des joueurs qui prennent le relais pour prendre la parole et j’en fais partie."

Personnellement, êtes-vous satisfait de votre prestation ?

"Je n’ai pas envie de parler de ma prestation. On a fait appel à moi et je suis toujours prêt, encore plus pour des matches comme ça."

Physiquement, vous avez tout de même plus que donné le change.

"Je suis lucide et je travaille bien cette année. J’ai été un peu ralenti par des pépins physiques. Mais si je suis bien, je peux enchaîner."

Parler de crise serait prématuré ?

"Il n’en est pas question. Le maître mot est travail ! C’est sûr que c’est décevant de perdre de cette manière mais commencer à employer les grands mots, ce n’est pas ce que je veux entendre et encore moins ce à quoi je pense."

Surtout que le Standard a montré de belles choses.

"Si une équipe est en crise, elle ne fait pas une prestation comme la nôtre en termes de mentalité et de respect des consignes. Une équipe démobilisée ne joue pas comme ça et ne se crée pas des occasions. Il y a eu de l’envie mais on commet deux erreurs de concentration; c’est ça qui fait mal mais c’est ce qu’il y a de plus simple à travailler.

Vous avez même souvent construit de l’arrière.

"Les seules fois où on s’est créé des occasions, c’est quand on est reparti de l’arrière. On a parfois usé de longs ballons quand on ne trouvait pas les décalages mais quand on repart de l’arrière, on arrive vite dans le camp adverse avec une situation franche. C’est une des choses qui doit nous satisfaire mais, en football, seuls les trois points comptent."