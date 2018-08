Michel Preud’homme est toujours particulièrement clair dans son discours. Avant d’affronter Waasland-Beveren au Freethiel, il est revenu sur les dossiers chauds du moment et a rappelé à qui veut l’entendre que l’Europe ne sera que du bonus cette saison.

Mehdi Carcela est de retour dans le groupe, il est donc prêt ?

"Oui, il est même prêt à commencer. C’est pour cela qu’il est dans le groupe. Il est revenu plus tôt que Lestienne et Sa. Donc, il est plus avancé."

Pour son retard, tout est donc règle ?

"Dès son retour, nous avons discuté. Je lui ai rappelé les règles."

Pour Lestienne et Sa, il faudra donc encore patienter ?

"Oui, les deux joueurs sont revenus plus tard et ils vont encore s’entraîner ce vendredi. Ils récupèrent leur retard. Cela ne sert à rien de les faire jouer et de risquer une blessure."

Surtout que les matches vont s’accumuler, avec l’Ajax déjà mardi.

"Ce sera un autre match. Là, ce qui nous occupe, c’est le match de ce vendredi. La Ligue des Champions, tout comme l’Europa League, c’est du bonus."

Vous avez encaissé quatre buts en deux rencontres. Vous avez donc travaillé l’aspect défensif avec les joueurs ?

"Bien sûr, mais on le fait toutes les semaines et nous ne leur montrons pas uniquement le négatif. Ils se voient dans certaines situations et c’est bien pour leur évolution. Alors, oui, nous avons encaissé quatre buts, dont deux évitables : le premier à Bruges et le second contre Gand. Avec un peu plus de concentration, on n’encaisse pas."

Vous allez aussi retrouver Yannick Ferrera, que vous avez connu en Arabie.

"Il a même travaillé pour moi à Gand avant cela. Nous nous sommes toujours bien entendus, il a beaucoup appris avec nous et, quand il a voulu voler de ses propres ailes, il est parti."

Donc, il connaît vos méthodes ?

"Le football est en constante évolution. On ne travaille plus de la même façon qu’avant. Donc, il ne doit pas être plus avancé."

Carlinhos a joué un match complet en amical à OHL, qu’en avez-vous pensé ?

"Carlinhos est arrivé avec quelques pépins physiques qui, maintenant, sont réglés. Je n’aime pas commenter les prestations individuelles, mais je dois dire qu’il a été l’un des joueurs les plus en vue sur la pelouse."

La chaleur pourrait jouer un rôle dans ce match au Freethiel ?

"Elle est là depuis maintenant quelques semaines et nous avons mis en place une surveillance de leur hydratation. Les joueurs doivent être bien hydratés sinon ils risquent des blessures. Ceux qui n’ont pas bu assez doivent boire plus d’eau, et j’ai bien dit de l’eau."