Dimanche, Edmilson s’est exprimé avec ses pieds, déstabilisant la défense courtraisienne par ses débordements et ses permutations sur la pelouse. Avec un but et un pré-assist, il a été l’un des hommes déterminants dans la victoire principautaire.

Habituellement, il aurait réalisé quelques petites vidéos pour alimenter ses réseaux sociaux mais, cette fois, il a préféré rester discret. Un oubli ? Pas du tout ! Le joueur a momentanément abandonné tous ses comptes Twitter, Facebook et Instagram. Il reste seulement présent sur Snapchat (un réseau de photos instantanées), mais moins souvent qu’auparavant.

Cette décision, prise il y a deux semaines, peut paraître étrange dans la mesure où les footballeurs modernes apprécient étaler leur vie privée sur les réseaux sociaux. Mais, après son hospitalisation, le joueur a préféré uniquement se concentrer sur son retour au plus haut niveau et ne plus trop se disperser. Il faut dire qu’il communiquait énormément par le passé. C’est notamment via Instagram qu’il avait révélé sa présence à l’hôpital, ce que le club n’avait pas spécialement apprécié à l’époque…

Les premiers effets de cette prise de conscience n’ont pas tardé à se voir avec donc cette prestation cinq étoiles face à Courtrai. Cela valait bien la peine de se priver des réseaux sociaux !