Avec le système des Playoffs, un championnat ne se joue jamais dès la première journée. Néanmoins, à la fin de la phase classique, certaines équipes peuvent parfois accrocher les Playoffs 1 pour un seul petit point... Alors, il est primordial de commencer la saison sur une bonne dynamique. Ce vendredi soir, le Standard et Gand donnent le coup d'envoi d'une nouvelle édition de la Jupiler Pro League qui s'annonce passionnante.







A quoi s'attendre ce vendredi ?





Le Standard a eu une préparation un peu chamboulée avec le départ d'Edmilson Jr et le feuilleton Carcela. Néanmoins, les hommes de Michel Preud'Homme veulent jouer les premiers rôles cette année. Les Gantois d'Yves Vanderhaeghe, toujours très difficiles à manier, auront leur mot à dire.





Mais une statistique donne les Liégeois vainqueurs. Sur les cinq dernières années, les Gantois ont peiné à réussir leur entrée en matière. Ils restent sur une défaite l'an dernier et sur quatre partages consécutifs les années précédentes.





Avantage au Standard qui lui compte deux victoires, deux nuls et une seule défaite lors des cinq derniers matchs d'ouverture. Les Rouches pourraient s'imposer en tant que potentiel favori dès ce soir s'ils prennent la mesure des Buffalos.





Une chose est sûre, après la brillante fin de saison des Liégeois et le retour de Michel Preud'Homme, Sclessin espère à nouveau vibrer.



Quid des autres équipes de Playoffs 1 ?

Observons les mêmes tendances auprès des quatre autres équipes qui constituaient les derniers Playoffs 1.





Bruges, roi de la reprise





Sur les cinq dernières saisons, les Brugeois ont gagné quatre fois pour ne concéder qu'une seule défaite. C'était lors de la saison 2015-2016. Les Blauw en Zwart réussissent presque systématiquement les début de championnat pour chaque fois être dans les équipes de tête.





Anderlecht et Genk ex-aequo





Les deux formations ont le même bilan d'une défaite, un partage et trois victoires. Anderlecht et Genk font toujours partie des plus belles équipes du championnat. Genk manque parfois de constance quand Anderlecht manque d'efficacité.





Charleroi reste sur une belle série





Le Sporting de Charleroi arrive dernier de ce 'classement' avec trois victoires et deux défaites. Précisons que les trois victoires datent des trois derniers championnats. Preuve que le club est en constant développement depuis quelques années.