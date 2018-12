Michel Preud'homme n'a pas envie de voir ses hommes calculer, jeudi soir, à Akhisarspor. Le coach liégeois veut gagner, peu importe le score finalement, pour mettre un maximum de chances de son côté. En espérant que Séville et Krasnodar jouent le coup à fond jusqu'au bout.

Plus de 24 heures après avoir quitté l'aéroport de Liège, le Standard a enfin foulé la pelouse d'Akhisarspor. Il faut dire que l'ensemble de la délégation a dû digérer un long déplacement avec 3h30 de vol, 2 heures de décalage horaire et 1h30 de car entre Izmir et Akhisar. "Comme nous connaissions ce problème, nous avons décidé de partir un jour plus tôt. La fatigue, elle sera surtout présente au retour et sera donc plus dangereuse pour notre prochain match de championnat", explique le coach.

Mais avant de penser à la suite, le coach liégeois se concentre sur le match de ce jeudi soir, qui pourrait valider l'avenir européen du club. "Nous devons essayer de gagner, sans oublier que le nombre de buts que nous marquons n'aura aucune importance au décompte final. Nous devons tenter de prendre les trois points, ce qui ne sera pas simple car Akhisar est une bonne équipe, et après voir ce qui se passe à Séville. Je ne crois pas que Séville va gagner 5 ou 6-0 contre Krasnodar et j'espère que les Russes auront envie de finir en tête de leur groupe pour éviter de grosses équipes en seizièmes de finale."

Michel Preud'homme se méfie quand même d'Akhisarspor. "On a tendance à dire que ce sera facile car cette équipe n'a pas pris un point mais elle avait réussi de belles choses à Sclessin. Nous, nous avons évolué depuis ce match aller... mais c'est également le cas des Turcs. Un bon résultat ici serait déjà une bonne nouvelle pour notre équipe."