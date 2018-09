Le Standard sera privé de nombreux joueurs pour son entrée en lice en Coupe de Belgique.

Michel Preud'homme a décidé de reprendre tous les joueurs valides pour la réception de Knokke (mercredi, 20h30), en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Il faut dire que le technicien liégeois sera privé de plusieurs éléments importants: Mpoku, Fai, Marin et Djenepo sont suspendus, Bastien (qui reprendra les entraînements ce mercredi), Obbi Oulare (attendu la semaine prochaine) et Senna Miangue (travail individuel suite à une douleur aux ischios) sont blessés. Mais sur papier, cela ne devrait pas empêcher le Standard d'aligner un onze de base suffisamment costaud pour s'imposer face à la lanterne rouge de la D1 amateurs. "C'est très important de se qualifier. C'est un match important pour le groupe et les joueurs alignés devront faire de leur mieux", explique le coach. "C'est vrai que le Standard a réalisé de bons résultats dans cette compétition lors des dernières années et cette saison, nous allons encore aborder nos trois rendez-vous (championnat, Coupe de Belgique, Europa League) avec la même envie."

Ce match permettra à certains joueurs de reprendre du rythme et de la confiance. A commencer par Maxime Lestienne, sur le chemin du retour après une blessure qui l'a tenu écarté des terrains pendant cinq ou six semaines. "Avant sa blessure, on voyait son potentiel, il était très enthousiaste. Dimanche, on a vu ce qu'il pouvait apporter à l'équipe: vitesse d'exécution, profondeur. Mais il n'est pas encore à 100%, ce qui n'empêche que cela reste un très bon joueur", poursuit Michel Preud'homme.

Orlando Sa pourrait également en profiter pour retrouver le chemin des filets. "Un déclic? C'est toujours un grand mot. Il doit simplement faire du mieux qu'il peut."

Le groupe (21 joueurs): Gillet, Ochoa, Bodart, Goreux, Vanheusden, Agbo, Kosanovic, Sa, Cimirot, Emond, Carcela, Carlinhos, Pocognoli, Bokadi, Lestienne, Luchkevych, Luyindama, Cavanda, Balikwisha, Laifis, Patoulidis.