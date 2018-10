Un entraîneur qui voit, depuis son petit banc, son équipe évoluer à un tel niveau ne peut se présenter qu’avec un large sourire en salle de presse. Michel Preud’homme n’a pas dérogé à cette règle et a même pris le temps de remercier Ivan Leko pour ses félicitations. "Je n’ai qu’une idée en tête en ce moment : ce match devient une référence pour nous", a-t-il directement expliqué. "J’avais déjà compris que mon équipe était capable de faire de bonnes choses mais il y avait toujours un truc qui ne fonctionnait pas : l’oubli d’une position défensive, une passe dans l’intervalle ou encore du mouvement. Mais ici, hormis quinze minutes en seconde période, j’ai vu une équipe bien organisée en perte de balle, agressive et capable de proposer du beau football. Je suis super heureux de ce que j’ai vu. Cela veut dire qu’ils sont capables de le faire et qu’ils doivent maintenant le reproduire."

Maintenant, il est évident que le Standard ne pourra tenir ce niveau de jeu pendant toute une campagne. Ce serait trop beau. D’ailleurs, Michel Preud’homme en est parfaitement conscient. "Nous avons beaucoup travaillé durant la campagne de préparation avec l’envie d’amener une certaine façon de jouer. Cela ne réussit pas tout temps mais nous avons continué avec cette idée. Ce ne sera pas comme cela chaque semaine, mais si tu peux amener 90 % de ce que tu as fait aujourd’hui, c’est très bien", poursuivait le coach. "Nous commençons à nous connaître avec les joueurs et face à Bruges, j’ai vu certaines choses que nous n’avions pas spécialement demandées pour ce match, mais bien lors d’autres rencontres. Tout cela est très positif."

Tout comme cette communion avec le public. Les supporters ont même demandé à leur coach de les accompagner avec le désormais célèbre : "Allez Michel, chante avec nous." Ce à quoi MPH a répondu par des applaudissements. "J’ai vu beaucoup de grands matches à Sclessin mais un tifo et une ambiance comme cela, ça m’a rappelé le match contre Anderlecht lorsque j’étais encore ici. Et j’espère encore la retrouver."

Mais Michel Preud’homme ne serait pas Michel Preud’homme s’il ne se montrait pas perfectionniste. Pendant le match, il n’a pas apprécié une provocation technique de Moussa Djenepo en fin de match. "Il doit apprendre à respecter l’adversaire. Je lui ai dit à la fin de la rencontre."

Mais si c’est le seul problème, alors tout va vraiment très bien en bord de Meuse.