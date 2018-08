C’est la récompense de la très bonne fin de saison du Standard au printemps dernier : les Liégeois disputeront contre l’Ajax le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. S’il faudra encore éventuellement passer par les barrages pour entrer dans les poules, la carotte proposée est magnifique. Mais avant cela, il y a tout de même un gros morceau, car l’Ajax a des ambitions.

"Quand on sait que le club néerlandais peut transférer des joueurs à 10 ou 15 millions, alors que nous notre plus gros transfert c’est Carcela pour 3 millions, cela montre la différence entre les deux équipes", affirme Michel Preud’homme.

Chez les joueurs, l’envie est énorme même s’ils savent que la montagne ajacide sera difficile à franchir.

"L’Ajax est une équipe talentueuse" , dit Marin. "Ils ont gagné facilement face à Sturm Graz. Nous sommes obligés de faire un bon résultat à domicile même si ce sera compliqué. Il faudra après aller défendre ce résultat à Amsterdam. Mais nous devons d’abord penser à jouer notre jeu."

Mais le jeu en vaut la chandelle, car éliminer cet Ajax-là serait un gros résultat. Les Ajacides ont transféré Tadic et Blind, mais ont surtout conservé toutes leurs stars à l’exception de Kluivert, parti à La Roma. C’est un adversaire de très haut niveau qui attend les Liégeois. Mais l’envie est là : "Tout le monde a envie de jouer la Ligue des Champions. On veut évidemment aller le plus loin possible, que ce soit dans cette compétition ou en Europa League . J’espère qu’on va passer ce tour, puis on verra."

Au tour suivant, ce serait finalement des équipes plus simples à jouer qui seraient sur la route du Standard. Cette double confrontation contre les voisins de l’Ajax pourrait donc donner une autre tournure à la saison du Standard.