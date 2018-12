Pris à froid en toute fin de première période, les Standardmen ont tout de même su se remobiliser après le repos pour s’extirper du piège que représentait ce déplacement au Stayen.

"Les deux formations voulaient gagner et on a assisté à une belle rencontre. L’équipe a manqué un peu de finesse et de justesse pour l’emporter", précisait Michel Preud’homme.

De son côté, Marc Brys regrettait le manque d’efficacité.

"Je suis content du niveau du match qui était très agréable. Mais le résultat ne me satisfait pas. Ils n’ont pas dominé aujourd’hui. On marque facilement de façon générale mais aujourd’hui nous avons oublié de scorer. On a eu les occasions pour tuer la rencontre notamment via Alexis (de Sart)."

Le Liégeois, formé au Standard, évoquait également les opportunités manquées.

"J’ai raté deux grosses opportunités et je devais en mettre au moins une au fond. Ce n’est pas un mauvais résultat pour Saint-Trond." Les Liégeois s’alignaient dans un nouveau système avec trois défenseurs centraux. "Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs dans ce nouveau système sur un terrain compliqué", ajoutait Michel Preud’homme.

Pour arracher un point à Saint-Trond, les Rouches ont dû faire preuve de caractère. "Ce n’est jamais facile de venir jouer ici. On a montré du caractère après ce but juste avant la mi-temps. En deuxième, on a su gérer un peu plus et garder la maîtrise du ballon", enchaînait Renaud Emond.