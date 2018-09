Tout comme Pablo Machin, le coach liégeois a été élogieux envers son adversaire.

Quelques heures après son homologue espagnol, Michel Preud’homme s’est présenté face à la presse pour préfacer ce match d’ouverture de la phase de groupe d’Europa League, le tout premier de son histoire de coach… au Standard. Et comme l’entraîneur espagnol, il a adressé des louanges à son adversaire. "On a entendu que le climat était tendu suite aux résultats récents. Mais c’est partout pareil, dès qu’un club du top a des petites difficultés, tout va très vite. Séville est et reste un grand d’Europe. Ses exploits dans cette compétition sont là pour en attester. Quand on est capable de remporter cinq fois l’Europa League, on mérite ce statut de grand d’Europe."

L’Europa League, Michel Preud’homme entend bien la jouer à fond. "Mes joueurs sont motivés. Dans l’absolu, si on est battu, tout le monde trouvera ça normal. Mais mon groupe ne calcul pas de la sorte. Les garçons font de leur mieux et ce, peu importe la compétition."

Michel Preud’homme a également touché un mot sur l’apport de Maxime Lestienne. "Il apporte ses qualités et il évolue bien. Maxime est prêt à débuter un match mais pas à jouer 90 minutes."