Michel Preud’homme vient de préfacer le match de ce samedi soir face aux promus.



Après la belle prestation de mardi au 3e tour de la Ligue des Champions contre l’Ajax (2-2), le Standard doit se remobiliser sur ses devoirs nationaux avec un troisième match de championnat face aux promus du Cercle de Bruges. Un match que ne jouera évidemment pas Maxime Lestienne, blessé aux ischios. Michel Preud’homme a donné quelques indications quant à la date de son retour. "Il souffre d’une déchirure qui est assez importante. Cela nécessite quatre à six semaines d’indisponibilité. Il y a des joueurs qui se remettent vite et d’autres moins, on verra."



Le coach des Rouches a également donné son analyse sur les forces en présence chez son adversaire brugeois. "Ils jouent dans un système peur courant en Belgique, un 4-4-2 en losange mais on sent qu’il y a une philosophie de jeu qui se met en place. On retrouve une certaine volonté de jouer offensivement. A l’inverse de Waasland-Beveren qui a modifié sa façon de jouer la semaine dernière , je ne pense pas que le Cercle va changer de visage samedi, mais on peut toujours se tromper." A notre encore que Collins Fai n’a repris l’entraînement que ce vendredi. Touché à la cuisse dans un contact (coup direct), il devrait tout de même être en mesure de s’aligner ce samedi.