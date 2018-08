Rencontre d'ouverture de la 2e journée de Pro League, la rencontre Waasland-Beveren - Standard s'est soldée sur un partage entre les deux équipes.

Bien rentrés dans la rencontre, les Liégeois ont diminué l'intensité et n'ont jamais réussi à trouver la faille, notamment en raison de nombreux arrêts de Davy Roef.

Le fil du match

Le Standard a largement dominé dans les statistiques la première période mais des imprécisions et un grand Davy Roef ont empêché les Liégeois d'ouvrir la marque. En 45 minutes, les hommes de Preud'homme on tiré plus de dix fois au but, mais se sont heurtés à de nombreux arrêts du portier local, dont un à contre-pied sur une reprise de la tête à bout portant de Djenepo.

En deuxième période, le Standard a été beaucoup plus brouillon et a laissé Waasland-Beveren rentrer progressivement dans la rencontre. Les locaux profitant de cette aubaine pour se monter dangereux.

Peu avant les arrêts de jeu, le Standard a été réduit à dix suite à l'exclusion directe de Mehdi Carcela.





