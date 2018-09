"Nous avons parlé avec l’AS Roma, l’AS Monaco et la Sampdoria, mais Razvan a choisi de rester au Standard ." Avec ces mots forts, Pietro Chiodi, conseiller sportif du numéro 18 du Standard, donne des indications sur le futur de l’un des joueurs les plus réguliers du club en 2018.

Avec une fin de saison 2017-2018 tonitruante, à l’image des Liégeois, Marin allait forcément attirer des clubs étrangers, et les noms cités sont tout de même ronflants. La Sampdoria est un club qui a une histoire, alors que Monaco et la Roma sont des habitués de la Ligue des champions et jouent le titre chaque saison. À seulement 22 ans, Razvan a encore du temps devant lui avant de passer un palier et rejoindre un club plus huppé dans un championnat de grande envergure. Petite cerise sur le gâteau : il ne va pas se contenter de rester à Sclessin, il va aussi y prolonger son bail en signant un nouveau contrat. "Les discussions sont très avancées, et nous allons bientôt régler les derniers détails dans les jours qui vont suivre", poursuit son conseiller.

Le contrat du Roumain court pour le moment jusqu’en juin 2021, il devrait donc être prolongé, en plus d’une belle revalorisation salariale. Actuellement avec son équipe nationale, il va affronter la Serbie dans la toute nouvelle Nations League lundi soir à Belgrade. Il reviendra en fin de semaine à Liège pour le choc wallon et pour prolonger son aventure chez les Rouches.