Déjà buteur sur la pelouse de l’UR Namur il y a moins d’un an contre l’OM, Renaud Emond a remis cela vendredi contre Mouscron.

Il a inscrit le seul but du match en première mi-temps, soit lorsque l’équipe des remplaçants était en action. Même si Ricardo Sa Pinto a annoncé lors de sa première conférence de presse que tous les joueurs repartaient à zéro, la hiérarchie de la saison passée, où Sa et Belfodil ont brillé, est toujours là.

Mais Emond démontre en préparation qu’il continue d’y croire et qu’il ne baisse pas les bras. Son avenir dépendra de plusieurs facteurs : Belfodil et Sa risquent tous les deux de partir durant le mercato et le Standard joue avec deux attaquants.

Ses chances de jouer sont donc plus grandes que la saison passée. Mais s’il constate que Ricardo Sa Pinto ne lui donne pas de temps de jeu lors des premiers matches de championnat, l’attaquant cherchera sans doute à partir car il ne veut pas rester une deuxième saison d’affilée sans jouer.