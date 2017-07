C’est dans le plus grand secret que le Standard a négocié l’arrivée de son quatrième renfort estival : Uche Agbo. À 21 ans, ce médian récupérateur nigérian d’un mètre quatre-vingt-cinq débarque de Watford via Grenade où il était prêté la saison dernière. Avec l’arrivée du Nigérian, le Standard réalise un beau coup.

Un transfert à 2,5 M €

C’est très tôt ce mardi matin que le Standard a officialisé la venue de Uche Agbo. Désireuse de rapporter de l’impact physique à son entrejeu qui en manquait cruellement depuis le départ de Sambou Yatabaré en janvier 2016, la direction avait ciblé plusieurs joueurs dont le prometteur Nigérian. Les premiers contacts remontent à plusieurs semaines et les négociations avec Watford n’ont pas été simples. En juillet 2016, Agbo signait un contrat de cinq ans en faveur du club anglais, mais faute de permis de travail, le Nigérian était prêté à Grenade (club vendu en juin 2016 par Gino Pozzo, président de Watford) où il a réellement explosé la saison dernière disputant 31 matchs de Liga . De retour à Watford, Agbo était de nouveau confronté au problème du permis de travail. Le joueur n’était pas disposé à attendre un certain laps de temps afin de savoir s’il allait pouvoir évoluer en Premier League . L’intérêt du Standard est tombé à pic. Le club liégeois a dû faire face à la concurrence de plusieurs clubs de Liga comme Malaga, Alavès, Getafe ou encore Levante. Dans le même temps, Watford se montrait rude en affaires et le Standard a finalement obtenu le médian moyennant 2,5 millions d’euros (plus bonus et pourcentage à la revente). Quant au contrat du Nigérian, il porte sur les quatre prochaines saisons. "Le Standard a vraiment tout fait pour l’avoir" , nous précise-t-on dans l’entourage du joueur.

La Russie en ligne de mire

