Standard Après avoir joué 30 et 22 minutes lors des deux derniers amicaux, le médian était en tribune contre Lens

Dimanche, cinq joueurs ont assisté au match depuis la tribune : Luchkevych, Déom, Djenepo, Raman et Gillet (touché à la jambe). Un nouveau coup dur pour Benito Raman qui, lors des deux derniers matchs amicaux contre Hoffenheim et Mouscron, était monté au jeu avant d’être remplacé (30 minutes contre les Allemands et 22 minutes face aux Hurlus). De quoi voir un problème Raman au Standard ? "Pourquoi ne pas me poser la question à propos de Luchkevych ?", rétorquait Ricardo Sa Pinto.

Le coach portugais mettait une nouvelle fois en avant la largesse de son noyau. "C’est ma décision. Je n’ai pas pu donner du temps de jeu équivalent à tout le monde mais les joueurs ont un état d’esprit fantastique. J’avais trente joueurs et il fallait réduire le noyau. Je dois aussi prendre des décisions. C’est mon problème. Il n’y a eu aucune sanction envers les joueurs qui étaient en tribune. Au contraire, c’est moi qui suis puni car je ne peux pas utiliser tout le monde."

De son côté, Benito Raman faisait la moue en tribune et après le match. Suite à sa première saison compliquée, le médian offensif s’était déjà posé pas mal de questions et il voulait savoir à quoi s’en tenir. Auteur de trois buts durant cette préparation, il pourrait bien être tenté de tirer des conclusions de ces choix et donc de scruter de nouveaux horizons.

On se rappellera d’ailleurs que Zulte Waregem n’est pas insensible.