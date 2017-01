Lorsqu’il arrive en salle de presse, Razvan Marin porte un pull blanc où le seul mot Blauw ne peut échapper à personne. En ajoutant simplement Zwart en dessous, il aurait rappelé le surnom de son premier adversaire en Belgique. Une simple coïncidence pour un joueur qui est encore en train de découvrir son nouvel environnement comme en atteste le "bonjour" qu’il a lancé aux journalistes en… quittant les lieux.

Le Standard n’a pas recruté le médian roumain pour ses beaux discours. Sa présence au milieu de terrain semble aujourd’hui indispensable, tant Ibrahima Cissé et Eyong Enoh ont démontré qu’ils ne pouvaient pas être complémentaires face à Bruges. "Je n’ai eu droit qu’à dix jours de préparation, j’espère retrouver mes meilleures sensations le plus vite possible", dit-il, accompagné d’une traductrice.

Ce lundi soir, il s’est rendu à Gand en compagnie de l’équipe des moins de vingt-et-un ans pour accumuler les minutes de jeu. Et sera, une nouvelle fois, dans le groupe, ce jeudi, à Eupen. "J’aime rester au milieu de terrain et délivrer de bonnes passes vers l’avant", poursuit-il. "Je ne suis pas le même joueur que Nicolae Stanciu. Lui est meilleur sur le plan offensif mais je suis plus performant défensivement. Je n’ai pas vraiment un modèle mais j’appréciais beaucoup Xavi lorsqu’il évoluait encore à Barcelone."

Il aurait également pu citer Gheorghe Hagi, légende du football roumain et son entraîneur à Viitorul. "Il m’a souhaité bonne chance lorsque j’ai décidé de venir en Belgique. J’ai appris beaucoup à son contact et sans lui, je ne pense pas que j’en serais déjà là aujourd’hui. Je sais que je jouis d’une belle étiquette dans mon pays (NdlR : il y est présenté comme un gros espoir) et je vais essayer de m’en montrer digne sous mes nouvelles couleurs."

Avec un contrat de quatre ans et demi, il a le temps de prendre ses marques. Il aurait d’ailleurs pu sauter cette étape et rejoindre une formation italienne (Bologne, Juventus), également intéressée par ses services. "J’ai entendu qu’il y avait un simple intérêt mais j’ai rapidement fait le choix de rejoindre le Standard. C’est une équipe de tradition en Belgique, avec un public très chaud. J’ai réalisé un pas en avant en débarquant chez vous car je me suis déjà rendu compte que le jeu allait bien plus vite qu’en Roumanie."