La commission d'évocation s'est réunie, à la demande du parquet, afin de réexaminer le fameux dossier du tableau des sanctions de la Pro League, et donc de décider si le verdict de la Pro League est validé définitivement. La surprise du chef, c'est qu'il y a désormais deux tableaux différents. Explications.

Elle ne s'est plus penchée sur le contenu des dossiers concernant Carcela, Wesley et Ocansey, mais devra maintenant prendre une décision et décider si le règlement fédéral a été interprété et suivi correctement. Pour rappel, ces trois joueurs avaient été blanchis après avoir reçu un carton rouge car le tableau des sanctions n’avait pas été approuvé par la Pro League. Entre-temps, cela a été fait, ce qui apporte donc un élément nouveau au dossier.

Le Procureur a avancé les arguments suivants: "Premièrement, je ne comprends pas pourquoi le Standard conteste la décision d'une réunion du 27 janvier où Bruno Venanzi était présent. Ensuite, le règlement de la Pro League a été violé. En effet, si on n'appliquait pas le nouveau tableau des sanctions, il fallait alors utiliser l'ancien tableau des sanctions, ou alors se baser sur le règlement de la FIFA qui propose des sanctions dans ce cas de figure. Cela n'a pas été fait. La commission aurait dû prendre une décision et ne pas blanchir les joueurs."

Pierre Locht, qui défendait comme à son habitude les intérêts du Standard et donc de Mehdi Carcela, a rétorqué: "Tout d'abord, Monsieur Venanzi n'était pas présent lors du vote le 27 janvier puisqu'il ne faisait pas partie du conseil d'administration de la Pro League. Il était présent lors des travaux du dit tableau mais c'est tout. Ensuite, il n'est pas question pour un juge, donc dans notre cas pour la commission des litiges, de chercher des sanctions à prendre. C'était au procureur de proposer à la commission de se baser sur d'autres tableaux pour sanctionner le joueur. Ensuite, la commission a eu tout simplement raison de demander au conseil d'administration de la Pro League de fournir une preuve de l'acceptation du tableau, ce qu'ils n'ont pas su faire. Enfin, et c'est le point le plus important: le tableau qui était présenté dans La Vie Sportive n'est absolument pas le même que celui qui a été soit disant accepté en janvier. Il y a bel et bien des points de règlement qui ont été modifiés. Je demande donc à la commission d'évocation de confirmer le jugement, qui est la non-suspension de Monsieur Carcela."

La commission d'évocation va maintenant statuer: soit elle confirme la décision initiale de blanchir les quatre joueurs, soit elle casse cette décision et les joueurs devront à nouveau se présenter devant la commission des litiges qui devra rejuger l'affaire. Verdict dans les prochaines heures ou dans les prochains jours.