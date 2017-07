Alors que le palmarès de plusieurs de ses équipiers est encore vierge, celui de Réginal Goreux comporte déjà quelques lignes avec le Standard. Six pour être exact avec deux titres de champion, deux Coupes de Belgique et deux Supercoupes. Souvent décrié, Goreux est ce qu’on appelle un clubman qui incarne l’esprit Standard où il a tout connu. "Je vais entamer ma 20e année au Standard", précise le joueur qui veut contribuer au retour du Standard au premier plan.

Réginal, la fin de la préparation approche, quel bilan tirez-vous de ces matchs amicaux ?

"Il est bon, on a livré de bonnes prestations mis à part le faux pas contre Hoffenheim. On a été sérieux défensivement et lorsqu’on a eu des occasions, on a concrétisé."

Vous qui connaissez le club, sentez-vous que l’harmonie est de retour ?

"Tout à fait. Je sens une grande différence. Désormais, il y a un plus de 25 % en terme de jeu, de discipline et d’osmose au sein de l’équipe."

La saison dernière est oubliée ?

"Non, car elle doit nous servir. Dans les mauvais moments, on apprend toujours. Sur deux ans, mis à part la Coupe de Belgique qui était l’arbre qui cachait la forêt, on n’a pas été digne du club. Mais depuis trois mois, on sent un nouvel élan et j’espère qu’il va relancer l’équipe, car nous sommes la première vitrine du club."

Cet élan a-t-il été amené par le nouveau coach ?

"Oui. Il a une énorme passion et la grinta nécessaire. C’est le genre de coach qui colle au club."

