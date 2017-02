Si, à l’heure actuelle, le Standard est plus proche du seizième classé que du leader, ce n’est pas uniquement à cause des choix de l’entraîneur, d’un dribble raté ou de décisions arbitrales contestables. Ce serait bien trop simple. Dans la tribune d’honneur, le malaise est également palpable entre Daniel Van Buyten et Olivier Renard. Initialement, les deux hommes entretenaient d’excellentes relations, née, notamment, lors de leur passage à Charleroi à la fin du siècle dernier. Mais, aujourd’hui, la collaboration est difficile, pour ne pas dire davantage.

Deux clans

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.