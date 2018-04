Pour la réception de La Gantoise, ce samedi soir, Ricardo Sa Pinto devra quelque peu remanier son onze de base. Et le technicien portugais a peut-être laissé entrevoir quelques pistes, ce mercredi matin, lors de l’entraînement ouvert. Pas au niveau de sa défense centrale, où Georgios Koutroubis, qui devrait remplacer Christian Luyindama, suspendu, n’a jamais joué aux côtés de Konstantinos Laifis lors de la petite opposition qui a ponctué la séance matinale. Mais bien au niveau de son animation offensive.

Paul-José Mpoku, toujours tracassé par sa cuisse, ne sera donc pas en mesure de participer à la prochaine rencontre de championnat. L’entraîneur a aligné, durant de longues minutes, un trident offensif qui pourrait ressembler à celui de samedi : Mehdi Carcela sur le flanc droit, Edmilson Junior de l’autre côté et Carlinhos dans un rôle central.

L’attaquant brésilien, qui n’a plus été titularisé depuis le 23 janvier et le déplacement à Zulte Waregem, a montré quelques mouvements intéressants, même s’il a loupé plusieurs passes pendant l’entraînement. Mais il ne s’est jamais dégagé d’un large sourire, signe qu’il n’a pas totalement perdu le moral malgré un temps de jeu largement revu à la baisse depuis le début de l’année civile.

Cette composition ne signifie pas pour autant que Ricardo Sa Pinto ne changera pas d’idée d’ici le week-end. Dans cette animation, Duje Cop occupait seul le poste d’attaquant de pointe et a confirmé qu’il éprouvait quelques difficultés à réellement s’exprimer en ratant trop régulièrement ses dribbles ou frappes au but. Renaud Emond évoluait avec l’autre équipe, tout comme Sébastien Pocognoli, Konstantinos Laifis et Razvan Marin.

Dans la ligne médiane, Uche Agbo et Gojko Cimirot occupaient les deux places de la "bonne équipe", tandis que Collins Fai avait retrouvé son flanc gauche, laissant le côté droit à Réginal Goreux, très régulièrement mis en difficulté par Moussa Djenepo.

Reste à voir si le coach bousculera encore ses plans lors des prochaines séances d’entraînement.