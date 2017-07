Un mois après son retour au Standard, Ricardo Sa Pinto a accordé sa première interview individuelle. Pour La DH/Les Sports, le coach portugais évoque ses débuts à la tête des Rouches. Il préface aussi la saison qui s’annonce cruciale.

"C’est vrai", admet-il. "Après deux saisons compliquées, le Standard doit revenir à sa vraie place. Le potentiel est là pour y arriver. Après, beaucoup de paramètres entrent en jeu. Mais on va tout faire pour atteindre notre objectif qui est de renouer avec les playoffs 1."

Quel bilan tirez-vous après vos trois premières semaines de travail ?

"Le bilan est très positif. Je n’ai encore connu aucune déception. Nous avons beaucoup travaillé. Dire que nous sommes prêts à 100 % serait mentir. Quand un nouveau coach arrive avec une nouvelle vision, il faut plus que trois semaines pour faire passer ton message et faire jouer ton équipe comme tu le souhaites. Mais j’ai pu voir du positif en possession et en perte de balle, j’ai pu voir des joueurs concernés et appliqués par rapport à ce que je leur demande. Et je peux vous dire que nous faisons tout pour préparer la reprise et être performants dès le début du championnat."

Avez-vous changé les règles du vestiaire ?

"Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas policier : je suis entraîneur de football. Et j’entraîne des joueurs de football professionnel, des hommes. Pour les professionnels, pour les hommes, il ne faut pas beaucoup de règles… On a un accord pour faire notre route et tout le monde sait ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire."

Vos prédécesseurs se sont plaints de la mentalité du vestiaire. Qu’en pensez-vous ?

