Dix ans après l’avoir quitté, Ricardo Sa Pinto va donc retrouver Sclessin ce vendredi. Des retrouvailles qu’il attend depuis longtemps. "J’espère retrouver ce que j’ai connu : l’enfer de Sclessin", précise, le regard déterminé, Ricardo Sa Pinto. "On travaille tous ensemble pour retrouver cet état d’esprit. Si on est tous unis, on y arrivera. Avec tout le respect que j’ai pour l’adversaire, il doit savoir où il met les pieds quand il arrive au Standard et savoir qu’il aura face à lui un bloc uni constitué des supporters, du staff et des joueurs."

Ricardo Sa Pinto attend donc une grosse ambiance pour son retour en bord de Meuse. "Le soutien, pour les joueurs, c’est important. Je sais que cela a été compliqué par le passé mais se sentir soutenus, c’est bon pour leur confiance et la motivation. Et je peux vous assurer que les joueurs sont prêts et qu’ils vont donner leur vie sur le terrain comme ils l’ont fait à Malines."

Malgré le match nul des Limbourgeois concédé à domicile face à Waasland-Beveren (3-3), Sa Pinto se méfie de Genk. "C’est une jeune équipe talentueuse. On a étudié leurs points forts et faibles. Mais le plus important sera d’être concentré du début à la fin pour ne rien concéder. Aujourd’hui, l’écart entre les équipes est minime. C’est ainsi qu’on voit Waasland-Beveren inscrire trois buts à Genk ou encore Mouscron l’emporter à Ostende. J’ai dit à mes joueurs qu’ils devaient toujours rester sur leurs gardes."

Le T1 a également commenté la sortie de son président au sujet d’Orlando Sa. "C’est positif. Si je peux garder le noyau, je suis satisfait. Si quelqu’un n’est pas content, il peut me le dire mais jusqu’à présent, ce n’est pas le cas. Je l’ai déjà dit, ceux qui sont ici doivent y être à 100 %." Quant à Belfodil, le coach était plus évasif. "Il va bien, tous les joueurs se donnent à fond."