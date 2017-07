Ricardo Sa Pinto était fier de ses joueurs.

"Ils sont fatigués mais ils ont fait un match sérieux contre un adversaire difficile et très motivé. L’arbitre a beaucoup laissé jouer et cela a conditionné le match car mes joueurs sont restés prudents pour éviter un problème."

Le coach, qui a donné du temps de jeu à ceux qui en avaient moins… mais aussi à ceux sur qui il compte en vue de la reprise, avait opté pour un duo Mpoku - Orlando Sa en attaque. "Belfodil n’était pas prêt sinon je l’aurais fait jouer. C’était l’occasion de faire un test. Mpoku a déjà joué à ce poste par le passé, y compris au Standard. C’était bien pour une première fois. Son principal adversaire, c’est le physique. Il doit retrouver la forme le plus vite possible. Mais vu son expérience et sa qualité, il peut déjà aider. Il donne deux assists, c’est un leader, c’est une mentalité de vainqueur…"