Le Standard s'est imposé 2-1 vendredi lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Menés 0-1 suite à un but en première mi-temps de Schrijvers (36e), les Liégeois ont fait le nécessaire en deuxième période pour remporter la rencontre grâce aux buts d'Edmilson Jr (48e) et Mpoku (63e). Le Standard s'installe momentanément en tête du championnat avec 4 points.

Tenu en échec par Malines (1-1) la semaine dernière lors de la première journée de championnat, le Standard avait à cœur, devant son public, de signer sa première victoire de la saison. Genk, lui aussi ralenti par Waasland-Beveren (3-3) samedi dernier, comptait bien en faire de même.

À Sclessin, les Rouges tentaient donc d'emballer la rencontre dès les premières minutes en amenant le danger via les flancs à plusieurs reprises sans inquiéter excessivement Vukovic. Genk ripostait de façon plus concrète à la 26e via Schrijvers qui voyait Ochoa dévier son tir des 25 mètres sur le poteau. Ce n'était que partie remise pour l'attaquant limbourgeois qui enivrait Scholz quelques minutes plus tard avec des passements de jambes avant de décocher une frappe ras-de-sol victorieuse (36e).

Remonté après la pause, le Standard trouvait tout de suite l'égalisation grâce à Edmilson Junior qui remportait son duel de la tête avec le gardien limbourgeois Vukovic, surpris par une passe en retrait maladroite de son défenseur (48e). Les troupes de Sa Pinto parvenaient à renverser la vapeur quinze minutes plus tard via Paul-José Mpoku qui reprenait parfaitement en demi-volée un centre de Dossevi (63e). Une dernière frappe d'Ingvartsen sauvée in extremis par Ochoa sera la dernière frayeur du Standard qui s'installe provisoirement en tête du classement avec quatre points en attendant les autres formations de Jupiler Pro League qui s'affrontent ce week-end.

Edmilson : "Quand les supporters sont comme ça, ils sont magnifiques"

"Déjà en première mi-temps on a vu un beau Standard. En deuxième mi-temps on a mis de la grinta et je pense que les supporters méritaient cette victoire. Sur mon but, je vois que le milieu de Genk va renvoyer vers son gardien et je tente d'anticiper, comme je suis en pleine course j'ai eu l'avantage sur lui. Le plus important aujourd'hui, ce sont les trois points. Les supporters ont été fantastiques ce soir, quand ils sont comme ça ils sont magnifiques. C'est maintenant à nous de nous donner à chaque fois à fond à domicile pour leur donner la victoire."

Pocognoli: "La grinta était là dès le début"

On a tout donné en deuxième mi-temps. Il nous fallait absolument la victoire pour confirmer le bon point pris à Malines. On a eu un peu de mal en première mi-temps car Genk a tué le jeu. Nous avons, en seconde période, mieux contrôlé le ballon et on a été très efficace. On a aussi retrouvé la grinta du Standard, et ce dès le début du match."

Sa Pinto: "On fait déjà de belles choses"

"C'est fantastique pour la famille Standard. On a joué contre l'une des équipes qui vise le championnat selon moi. On savait que ce serait un match difficile. On est une équipe en construction, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, beaucoup de nouveautés mais on fait déjà de belles choses."

