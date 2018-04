Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Ricardo Sa Pinto. Après la victoire contre Charleroi, le Portugais était furieux et avait exprimé son intention de ne plus parler à la presse. Seulement, le Standard a des obligations envers la Pro League (au risque d’écoper d’une amende financière) et quelques minutes avant le début du match en terre limbourgeoise, le Portugais a dû se plier aux questions. Déterminé, sûr de son fait, ses réponses ont été succinctes : "Oui, non, nous verrons."

L’envie n’y était pas et il a d’ailleurs levé les derniers doutes lors de la conférence de presse d’après-match : "Je suis uniquement ici car je suis obligé, sinon le club reçoit une amende. Je ne trouve d’ailleurs pas normal de devoir être obligé de m’exprimer si je n’en ai pas envie."

Mélancolique , les yeux dans le vide, le Portugais semblait ne pas s’intéresser à ce qui était en train de se dire ou se passer. Il s’est plié aux questions qui le concernaient, avec des réponses tout aussi succinctes : "La blessure de Mpoku ? Nous verrons bien demain. Le but annulé ? Il nous a coupé les jambes."

Ricardo a fait du Sa Pinto dans le texte et dans le regard, avant de déstabiliser l’assistance avec des mots que nous n’avons pas l’habitude d’entendre dans sa bouche. Il devient enfin l’entraîneur que tout le monde aimerait respecter : "Je tiens à féliciter mon adversaire du jour, Genk, pour la victoire. Ils étaient meilleurs que nous et les trois points sont mérités."

Depuis le début de la saison, même quand le Standard s’est incliné lourdement à Bruges ou encore contre Zulte Waregem, jamais Sa Pinto n’avait reconnu les mérites de son adversaire. La chance, les prestations de l’arbitre, le VAR : il se cherchait toujours des excuses. Il est surtout dommage d’attendre la fin de la saison pour entendre ce type de discours dans la bouche de l’entraîneur d’un des plus grands clubs de Belgique. Un club qui prône la discipline et le respect au sein même de l’Académie Robert Louis Dreyfus et dont l’image a parfois été écornée par un entraîneur qui est l’un des hommes de la saison.

Il a redressé l’équipe, a remporté la Coupe de Belgique, a qualifié les Liégeois pour les poules de l’Europa League et a ramené les Principautaires en playoffs pour la première fois depuis trois ans. Sa Pinto mérite le respect, il a raison sur ce point, mais tout le monde mérite aussi le sien. Pour la première fois de la saison, il s’est montré sous son meilleur jour et tout le monde y a gagné, lui le premier.