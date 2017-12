Ricardo Sa Pinto ne doute pas avant le déplacement important à Courtrai.

Ce mercredi, le Standard doit impérativement l'emporter s'il veut clôturer une année 2017, pourtant calamiteuse, dans le top 6. Ce sera malheureusement une nouvelle fois sans Duje Cop, pas encore apte. "Il a repris avec le groupe ce lundi mais il n'est pas encore à 100%. Ce sera le cas pour le stage", précise Ricardo Sa Pinto.

Ce dernier garde une totale confiance en son groupe malgré les mauvais résultats de ces dernières semaines. "L'équipe travaille très bien. On reste fort mentalement et j'ai confiance en mes gars qui font tout ce qu'ils peuvent pour inverser la tendance. Contre Saint-Trond, c'est encore un coup du sort qui nous plombe en fin de match. Il nous reste encore 10 finales et on fera tout pour être dans le top 6 à la fin."