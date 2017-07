Ricardo Sa Pinto aurait préféré terminer la préparation par une victoire mais le coach portugais a dû se contenter d’un partage contre Metz.

"J’ai vu de bonnes choses en première mi-temps mais ce n’est pas normal que l’adversaire marque sans se créer d’occasions. On leur a fait des cadeaux. Maintenant, ce n’est pas grave, mais j’ai dit aux joueurs qu’il ne fallait pas que cela se reproduise quand il y aura des points en jeu. La deuxième mi-temps m’a moins plu. Il y a eu cette carte rouge et mes joueurs n’ont pas eu la fraîcheur physique et mentale pour faire la différence. J’ai donné l’occasion à d’autres joueurs de la faire mais ils n’ont pas apporté grand-chose hormis la frappe d’Edmilson." Concernant ses choix de sélection : "Que ce soit pour les joueurs non repris (dont Raman, Luyindama, Déom, Mmaee…) ou pour les titulaires, il n’y a rien de définitif. Cela peut encore changer d’ici dimanche contre Malines. La semaine plus calme va faire du bien."