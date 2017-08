Après avoir partagé l'enjeu à Malines, le Standard retrouvera son stade ce vendredi pour la réception de Genk. Un retour à Sclessin qui est attendu avec impatience par Ricardo Sa Pinto. "Cela fait 10 ans et j'ai envie de retrouver ce que j'ai connu quand j'étais joueur: l'enfer de Sclessin. Le soutien est important pour les joueurs et leur confiance. Je sais que ce n'était pas toujours facile ces dernières saisons mais là, on a besoin d'être tous ensemble."

Pour enregistrer sa première victoire, le Standard devra surpasser une belle équipe de Genk selon Sa Pinto. "C'est un jeune groupe qui a pas mal de qualités. Ce sera difficile mais on a bien étudié leurs points forts et faibles. Mais il faut rester sur ses gardes et surtout ne pas faire des cadeaux comme on l'a fait à Malines." Ce vendredi, les Liégeois s'entraîneront une dernière fois à 18 heures avant de rester au vert à l'Académie.