Arrivés samedi au Touquet où ils séjourneront jusque mercredi, les Standardmen affrontaient le RC Lens dimanche soir. Un test plus sérieux que les hommes de Sa Pinto ont relevé haut la main. Sérieux et appliqués, les Liégeois ont marqué aux bons moments via Orlando Sa et Paul-José Mpoku. Si le premier but résultait d’un contre bien mené (c’était la première occasion liégeoise), le second était à montrer dans toutes les écoles avec une phase de jeu en un temps et une conclusion de Paul-José Mpoku, son premier but depuis son retour. On notera les bonnes prestations d’Ochoa, rassurant mais aussi de Dossevi, Mpoku et Sa, tous trois décisifs.

À l’issue de la rencontre, Ricardo Sa Pinto, qui a eu droit à un bain de foule (et une ovation) digne d’une rock star en rentrant au car du club, livrait ses impressions.

Les débuts d’Ochoa : "Je pensais commencer avec Gillet mais il a un souci à la jambe. On n’a pas voulu prendre de risque et on a anticipé le retour d’Ochoa qui a déjà joué plus que ce que je pensais. Mais il est prêt physiquement. Il a joué un match rassurant, il est intelligent et a de l’expérience. Il lui faut encore un peu de temps pour assimiler la dynamique et bien connaître le groupe."

Le match : "Je dois féliciter les joueurs car le calendrier n’est vraiment pas simple pour eux avec de nombreux voyages à négocier. Ils ont fait des efforts et oublié la situation. Le calendrier sera certainement différent la saison prochaine. L’intensité est haute ces derniers temps, je ne peux donc pas en demander plus aux joueurs. Lens était un bon test. C’est une bonne équipe qui, rappelons-le, a raté l’accession en Ligue 1 de très peu. Je suis satisfait du onze de base mais aussi des remplaçants. C’est avec un état d’esprit comme celui qu’on affiche, l’esprit Standard, qu’on y arrivera."

La chaîne sur phase arrêtée : "On travaille beaucoup défensivement. C’est original mais chaque coach a sa vision de la défense sur phase arrêtée. Si je vois que les joueurs comprennent et assimilent le concept, alors je vais insister. Le plus important, c’est que les gars sachent quoi faire et comment bien le faire."

Systèmes de jeu : "C’est important d’avoir des automatismes. Je me concentre donc sur ces deux systèmes (4-2-3-1 et 4-4-2 encore utilisés contre Lens); avec le temps, on pourra encore ajouter une variante. Mais pour le moment, le 4-4-2 est davantage prisé car je n’ai pas encore un numéro 10 à proprement parler."

Transferts et mentalité : "Je suis satisfait avec ce groupe même s’il pourrait peut-être encore y avoir des arrivées (NdlR : pour compenser d’éventuels départs) . Mais le plus important, c’est que j’ai besoin que les joueurs qui sont ici soient francs avec moi. S’ils sont avec nous, ils doivent avoir la tête au Standard. Je suis honnête et direct avec eux, j’attends la même chose en retour. Je sais que la tête peut tourner en cette période de mercato mais j’ai besoin de savoir sur qui je peux compter à 100 %."

Lens Vachoux, Carlier, Wojtkowiak (26e Bianda, 74e Fofana), Duverne, Tasoulis (73e Ebosse), Bostock (75e Beghin), Ephestion (78e Koukou), Fortuné (84e Chah), Madri (83e Bellegarde), Zoubir (83e Chouiar), Lendric.