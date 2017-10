Le rouge et blanc de l’Antwerp a viré au rouche et blanc depuis l’arrivée de Lucien D’Onofrio au Matricule 1. Que ce soit dans le staff (avec Laszlo Bölöni et Vedran Runje), dans le noyau (avec Bolat, Van Damme, Arslanagic, Jaadi, Yatabaré ou Oulare, même si ce dernier n’a jamais joué en équipe première) ou dans l’encadrement (avec Frédéric Leidgens), ils sont nombreux à être passés par les bords de Meuse (du temps de LD, excepté pour Yatabaré).

Mais qui, dans le Standard actuel, était déjà rouche quand Lucien D’Onofrio avait ses bureaux à Sclessin ?

Dans le staff , on retrouve Eric Deflandre et Ricardo Sa Pinto.

"Lucien D’Onofrio est un ami, c’est lui qui m’a fait venir au Standard comme joueur", nous confiait le coach portugais en juillet. "Laszlo Bölöni a été mon coach : nous faisons partie de la dernière équipe du Sporting à avoir été championne du Portugal, en 2002. Il insiste beaucoup sur le travail physique et sur la relation avec ses joueurs. Nous serons rivaux lors des matchs contre l’Antwerp, mais, pour le reste, je leur souhaite le meilleur. Avec ce duo, l’Antwerp va certainement faire du bon travail."

Dans l’équipe , il y a un paquet de joueurs même s’ils n’ont pas tous joué en équipe première durant l’ère D’Onofrio : Gillet, Cavanda, Fiore, Edmilson Jr, Ndongala, Goreux (qui a lui aussi failli signer à l’Antwerp), Pocognoli, Mpoku…

"Entre Lucien D’Onofrio et moi, cela a toujours été un peu chaud", commente Paul-José Mpoku, formé au Standard avant d’y revenir l’été 2011… dès le départ de LD. "La raison est simple : je suis parti du Standard à 15 ans alors qu’il ne voulait pas. Cela a cassé quelque chose mais c’est comme cela, cela fait partie du foot. Lui aussi, il a fait des choix qui n’ont pas plu à tout le monde."

Ce ne sont pas les supporters rouches déçus par les connexions D’Onofrio-Anderlecht, entre autres, qui diront le contraire.D. D.M.