Le Standard s'est logiquement imposé dimanche face à Courtrai (3-1), au terme d'un match marqué par deux expulsions dont celle de Sébastien Pocognoli. Voici toutes les réactions d'après-match recueillies par nos confrères de Proximus 11.

Perbet: "Le Standard n'a pas été extraordinaire mais physiquement, ils étaient là. C'est dommage qu'on n'ait pas pu tenir le 0-1 plus longtemps. On a changé de tactique aujourd'hui, ce n'est jamais évident de jouer de la sorte. On n'a pas su se rebeller, il n'y a pas vraiment de leader dans l'équipe et quand cela ne va pas, il n'y a personne pour nous rebooster. Partout où je suis passé, j'ai dû travailler plus que les autres pour avoir ma place. A moi de prouver que je l'ai et que je mérite de jouer."

Cavanda: "Ça m'a fait plaisir d'être titulaire en championnat à droite, surtout qu'il y a la victoire au bout. C'est une sensation magnifique. On travaille dur, on a enfin réussi à concrétiser ce qu'on fait à l'entraînement. On a été très agressif, on ne les a pas laissé jouer, c'est le Standard que tout le monde aimerait bien voir et on va continuer dans cette voie-là. Pour nous, il y avait penalty, même si on dirait qu'il se fait un croche-pied tout seul. "

Mpoku: "Sébastien m'a dit sincèrement qu'on le touche, donc je le crois lui. Je ne sais pas si c'est un penalty malgré tout, c'est à revoir et à analyser mais ce n'est pas facile ni pour lui, ni pour l'arbitre. C'est dommage qu'on prenne un goal et qu'on doive revenir au score, ça m'énerve. On donne l'opportunité aux autres d'être confiants. On doit être dominant en marquant dès le début. On a vu un bon Standard les dernières semaines. Il n'y a que le match contre Anderlecht qu'on a perdu alors que ce n'était pas mérité. Ça nous a fait du bien de marquer aujourd'hui trois buts en première mi-temps mais il ne faut pas rester sur ce match-ci. On a une rencontre importante contre Mouscron et il ne faudra pas perdre de points."

Sa Pinto: " Mon opinion, c'est qu'on pouvait faire un résultat plus convaincant. La situation avec Poco a été bizarre, je vais voir avec lui et revoir l'image. Mais je ne pense pas qu'il ait simulé et il ne méritait pas cette jaune. C'est dommage car on pouvait finir ce match tranquillement, mais une nouvelle fois, un obstacle s'est mis sur notre route. Nous sommes le grand Standard, qui croit toujours pouvoir gagner, et qui ne va jamais s'arrêter. Encore une fois, on a encaissé avant de marquer, mais c'est comme ça."