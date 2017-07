Même la pluie n’a pas découragé les cinq cents supporters bien décidés à assister à l’entraînement donné par Ricardo Sa Pinto. Même si les deux derniers transferts n’étaient pas présents sur la pelouse, cela n’a pas empêché les fans de suivre avec attention les différents exercices concoctés par le staff technique. Photos et autographes ont clôturé une grosse heure de galop sur l’une des pelouses de l’Académie Robert Louis-Dreyfus.

"C’est positif de voir autant de gens autour du terrain, cela prouve bien aux joueurs qu’ils sont soutenus. Même lorsque la météo est capricieuse", appuyait le Portugais à l’issue de la séance.

Au menu du groupe : exercice de finition à trois contre deux, travail de démarquage et opposition à onze contre onze. Pour l’occasion, il avait encore opté pour un système en 4-4-2, comme ce fut le cas lors de la plupart des matches amicaux depuis le début de cette préparation estivale. "Les derniers renforts me permettent d’avoir une idée assez claire de ce que je vais faire", concédait-il. "Selon vous, un 4-4-2 oblige à aligner deux vrais buteurs et un 4-2-3-1 signifie la présence d’un neuf et demi. Mais, à mes yeux, ce dernier système requiert un vrai numéro dix, ce que je n’ai pas encore. Paul-José Mpoku peut évoluer à cette position mais, en Grèce, il a davantage joué sur le flanc. Je pourrais l’utiliser à différentes positions car il est très intelligent. Nous verrons bien à l’avenir."

Comme il le concède lui-même, le 4-4-2 "correspond mieux aux qualités actuelles de son groupe". À l’heure actuelle, Orlando Sa et Ishak Belfodil squattent les deux positions offensives, comme ce fut encore le cas lors de l’entraînement de ce mercredi, mais Ryan Mmaee espère bouleverser cette hiérarchie, ou profiter du futur départ de l’Algérien.

Sur les flancs, par contre, l’ordre est beaucoup plus compliqué à définir. Paul-José Mpoku semble prendre ses aises sur le flanc gauche, sa place de prédilection, tandis qu’Edmilson Junior pourrait déménager sur le côté droit. Et c’est à ce niveau qu’un problème pourrait se proposer tout prochainement. L’ancien Trudonnaire n’apprécie que modérément évoluer sur la droite du jeu car son champ d’action est considérablement réduit. Il lui est pratiquement impossible de rentrer dans le jeu avec son pied droit et il doit pratiquement se contenter de déborder et centrer. Idéalement, il aimerait jouer au cœur du jeu mais cette option n’est pas envisagée par Ricardo Sa Pinto, qui ne veut pas se passer de ses qualités de reconversion défensive.

Pour le moment, Edmilson gère cette situation mais cela ne va pas contribuer à tempérer ses envies de départ… "Selon moi, la tactique permet simplement de qualifier une situation initiale mais, par la suite, l’important est que les joueurs comprennent ce qu’on attend d’eux et la dynamique que nous souhaitons installer", dit le coach.

Pour cela, le technicien portugais souhaite travailler avec un groupe réduit. "L’idéal serait d’avoir vingt-cinq ou vingt-six joueurs, pas plus. J’espère que cette situation sera réglée au moment de disputer notre premier match officiel (30 juillet)", insiste-t-il. "Je ne vais pas vous dire à quelle position nous avons trop de joueurs (NdlR : sur les ailes, notamment) car j’ai besoin que tout le monde reste motivé. Tout le monde participera au stage au Touquet, même s’il aurait été plus facile de donner plus de temps de jeu aux titulaires pour qu’ils puissent créer des automatismes plus rapidement."

"Ochoa est une référence à son poste"

C’est aujourd’hui que Guillermo Ochoa rejoindra officiellement le Standard. Le gardien mexicain passera ses tests physiques et pourrait accompagner le reste du groupe, le lendemain, pour le match face à Mouscron. "Il est expérimenté, connaît bien le niveau international et est capable de communiquer sur un terrain", commente Ricardo Sa Pinto. "Il ne mesure pas deux mètres mais il est agile et rapide. Je retiens également qu’il est à l’aise dans les duels en un contre un, sans oublier ses incroyables réflexes et sa facilité à jouer des deux pieds. C’est une référence."

Le technicien va devoir composer avec deux gardiens de niveau assez similaire. Une situation que certains portiers n’apprécient pas car ils doivent évoluer avec trop de pression sur les épaules. "Je préfère avoir deux bons gardiens. Si ton réserviste est un petit peu moins fort et ton titulaire se blesse, tu vas devoir aligner quelqu’un en qui le reste du groupe accorde peut-être un petit peu moins de confiance. Ce n’est pas l’idéal."

"Agbo a la mentalité que j’aime"

Uche Agbo ne s’est pas entraîné ce mercredi car il devait encore terminer ses tests physiques. Mais Ricardo Sa Pinto semble l’attendre avec une grande impatience, tant il n’en dit que du bien. "Il n’a que 21 ans mais il a déjà une belle expérience grâce aux matchs disputés avec Grenade et la sélection nigériane. Il a une grosse mentalité de vainqueur et c’est ce que j’apprécie. J’ai eu l’occasion de parler avec lui et de voir les rencontres disputées lors de la défunte campagne. Il peut à la fois évoluer comme numéro six ou huit", dit-il. "Il a une grosse capacité à travailler entre les lignes et tirer depuis la seconde ligne. Il doit encore grandir tactiquement, mais je vais l’aider."

Le Portugais devra également le contenir car Uche Agbo a l’habitude de prendre des cartes. "Prendre une jaune, c’est normal en football. En Espagne, il y a beaucoup de joueurs agressifs et compétitifs. Il doit maintenant comprendre comment fonctionne le football belge et je vais donc lui apprendre comment se comportent les arbitres ici. Mais il est prêt pour ce challenge."

Un noyau C qui peine à se vider

Si le Standard a déjà acquis quatre nouveaux joueurs, il a du mal à trouver des solutions pour ses joueurs excédentaires. Le noyau C constitué par la direction du club peine à se vider.

En France, il est fait état d’un intérêt de Troyes et d’Amiens pour Mohamed Yattara. Le Guinéen a déjà évolué à Troyes mais le club ne serait pas enclin à satisfaire les exigences financières du Standard qui aimerait récupérer plus ou moins 1,5M €. Troyes privilégierait ainsi un prêt tandis que Yattara, lui, veut quitter le club de façon définitive. Auxerre souhaiterait toujours conserver Touré et Yattara mais là encore, les Français estiment que le Standard est trop gourmand. De son côté, Tetteh peut compter sur l’intérêt de l’Antwerp mais c’est loin d’être fait d’autant que le FC Bohemians Prague est revenu à la charge pour le Ghanéen. Mladenovic aurait une touche en France mais rien de concret. Quant à Milec, Badibanga, Cuypers et Miya, c’est le calme plat.