Ricardo Sa Pinto se concentre davantage sur la prestation de son équipe.

Après avoir renoué avec la victoire contre Courtrai dimanche dernier, Ricardo Sa Pinto espère bien prolonger la spirale positive ce vendredi soir à Mouscron. "On n'a plus gagné à Mouscron depuis longtemps, ce sera un match compliqué, intense avec beaucoup de duels mais nous y sommes préparés." Récemment, l'ancien entraîneur des Rouches et mentor de Mouscron, Mircea Rednic, a déclaré que Mouscron sera bien favori ce vendredi.

"Je respecte l'opinion de mon collègue. De notre côté, on se concentre plus sur notre prestation et sur l'envie de poursuivre sur notre lancée. Ce qui se dit à côté n'a pas trop d'importance et chacun est libre d'avoir son avis." Pour ce match, Ricardo Sa Pinto est donc privé de Sébastien Pocognoli, suspendu, et de Bokadi, blessé.

Fiore et Emond ont repris l'entraînement cette semaine mais ils ne devraient pas entrer en ligne de compte. "Ils ne sont pas encore à 100%", termine le coach portugais.