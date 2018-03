Ricardo Sa Pinto est un entraîneur théâtral, et il l’a encore démontré après la victoire du Standard contre Charleroi vendredi. Ne répondant à aucune question, le Portugais s’est lancé dans un monologue digne des plus grands films dramatiques. Froidement, il a réglé ses comptes.

"Je suis arrivé en début de saison, le Standard n’était nulle part. J’ai reconstruit l’équipe avec mon staff, nous avons travaillé ensemble. Je sais que j’ai d’autres idées, une autre façon de faire, une autre façon de communiquer, mais depuis mon arrivée, la presse m’a tué . J’ai supporté beaucoup de choses, mais à chaque fois tout était remis en question : la stratégie, mes changements, mes choix, pourquoi on marque, pourquoi on ne marque pas, pourquoi le soleil brille. Certains ont préféré le sensationnalisme plutôt que de parler du sportif, et c’est inexcusable."

L’entraîneur du Standard revient alors sur ce qu’il a pu accomplir avec les Rouches cette saison, et visiblement il attend que les lauriers se posent sur sa tête : "Jusqu’à preuve du contraire, nous sommes la seule équipe à avoir gagné un titre cette saison, nous sommes qualifiés pour l’Europa League. Malgré cela, personne ne m’a félicité. La presse ne m’a pas respecté, et cela continue encore. Voilà maintenant qu’on annonce qu’un autre entraîneur va me remplacer. C’est trop. Tout cela parce que vous ne partagez pas mes idées, tout cela parce que je travaille d’une autre façon. Tout cela parce que vous préférez parler d’autre chose que du football. J’ai laissé une dernière chance mais vous n’avez pas su la saisir. Du coup, j’ai décidé de ne plus m’exprimer que via les canaux du club, sur Standard TV. C’est une équipe professionnelle en qui j’ai confiance. La saison prochaine, nous verrons bien si cela change ou pas."

Il reste à voir s’il sera encore sur le banc du Standard.